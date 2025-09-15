UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Rekorları: Real Madrid ve Ronaldo Öne Çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 'en'leri

FATİH EREL - 2025-2026 sezonuna girilirken, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihindeki öne çıkan rekorlar ve 'en'ler bir araya geldi. Turnuvanın en çok kupayı kazanan takımı, en golcü oyuncuları ve dikkat çeken diğer istatistikleri derledik.

En çok şampiyonluk: Real Madrid

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 15 kez müzesine götürerek turnuva tarihinin en başarılı takımı oldu. Şampiyonluk yılları: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 ve 2024. Finalde mağlup oldukları yıllar ise 1962, 1964 ve 1981 olarak kayıtlarda yer aldı. Real Madrid'in en yakın takipçisi ise Milan (7 şampiyonluk).

En çok maça çıkan takım

Organizasyonda en fazla maça çıkan takım 503 karşılaşmayla Real Madrid oldu. 500 barajını geçen tek ekip olarak öne çıkıyor. Onu 408 maçla Bayern Münih ve 363 maçla Barcelona takip etti.

En golcü oyuncular

Cristiano Ronaldo, Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 187 maçta 141 gole ulaşarak turnuva tarihinin en golcü ismi oldu. Onu Lionel Messi takip ediyor: Barcelona ve PSG formalarıyla 163 maçta 129 gol. Üçüncü sırada ise Robert Lewandowski bulunuyor: 133 maçta 105 gol.

Bir sezonda en çok gol

Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunda 17 gol atarak bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. İkinci sırada ise 2015-2016 sezonunda 16 golle yine Ronaldo yer alıyor.

En hızlı 'hat-trick'

En hızlı 'hat-trick' rekoru, Lyon formasıyla Bafetimbi Gomis'e ait. Gomis, 27 Aralık 2011'de Dinamo Zagreb'e karşı oynanan ve 7-1 biten maçta 8 dakikada 3 gol kaydetti. Önceki rekor, Mike Newell'e aitti (9 dakikada 3 gol, 6 Aralık 1995).

En çok 'hat-trick' yapanlar

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok 'hat-trick' yapan futbolcular olarak 8er kez bu başarıyı paylaşıyor. Robert Lewandowski ise 6 hat-trick ile üçüncü sırada.

En genç gol atanlar

Ansu Fati, 2019-20 sezonunda Inter deplasmanında 86. dakikada gol atarak 17 yaş 40 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcu oldu. Lamine Yamal ise 17 yaş 68 gün ile onu takip ediyor (2024-25 sezonunda Monaco'ya attığı gol). Gol atan en genç Türk oyuncu ise Kenan Yıldız; Juventus formasıyla PSV'ye attığı golde 20 yıl 4 ay yaştaydı.

En yaşlı gol atan futbolcu

Pepe, Porto formasıyla Antwerp'e karşı oynanan maçta attığı golle 40 yıl 254 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu oldu (7 Kasım 2023). Önceki rekor Francesco Totti'ye aitti (38 yıl 59 gün, 25 Kasım 2014). Diğer yaşlı golcü kayıtları arasında Ryan Giggs, Filippo Inzaghi ve Javier Zanetti yer alıyor.

Üç farklı kulüpte kupayı kaldıran: Seedorf

Clarence Seedorf, Ajax (1995), Real Madrid (1998) ve Milan (2003, 2007) ile 3 farklı kulüpte toplam 4 Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tek futbolcu unvanına sahip.

Hem oyuncu hem teknik direktör olarak şampiyon: Zidane

Zinedine Zidane, 2002'de oyuncu olarak kazandığı kupanın ardından teknik direktör olarak da şampiyonluk yaşayan isimlere katıldı. Bu grup arasında Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard ve Josep Guardiola bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk golü

Turnuvanın adı 1992'de değiştikten sonra ilk golü Daniel Amokachi kaydetti. Amokachi, Club Brugge formasıyla CSKA Moskova'ya karşı oynanan maçta 17. dakikada gol attı. Ayrıca turnuvadaki 100., 1000., 2000., 3000., 4000., 5000., 6000. ve 7000. golleri atan oyuncular olarak sırasıyla Romario, Dmitri Khokhlov, Erwin Sanchez, David Trezeguet, Peter Crouch, Luisao, Mario Götze ve Angel Di Maria kayıtlarda yer aldı.

Baba-oğul şampiyonlar

Şampiyonlar Ligi tarihi, aynı aileden baba ve oğullara da başarı getirdi. Örneğin Cesare Maldini (Milan, 1963) ile oğlu Paolo Maldini (Milan, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007), Manuel Sanchis Martinez (Real Madrid, 1966) ile oğlu Manuel Sanchis Hontiyuelo (Real Madrid, 1998, 2000) ve Carles Busquets (Barcelona, 1992) ile oğlu Sergio Busquets (Barcelona, 2009, 2011, 2015).

Finalde en farklı galibiyet: PSG 5-0 Inter (2025)

2024-2025 finalinde Paris Saint-Germain, Inter'i 5-0 yenerek hem ilk kez kupayı kaldırdı hem de finalde en farklı galibiyet rekorunu kırdı. Maçın hakemi Istvan Kovacs ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali yöneten ilk hakem oldu. Tarihteki diğer büyük final farklı galibiyetleri arasında 1960: Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt ile 1974, 1989, 1994 yıllarındaki 4-0'lar yer alıyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun tarihi

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde iki kez mücadele eden ilk milli futbolcu oldu, ancak her iki finalde de mağlubiyet yaşadı (2022/23 finalinde Manchester City'ye yenilgi ve 2024/25 finalinde PSG mağlubiyeti).

Arda Güler'in zaferi

Arda Güler, 2023-2024 sezonundaki finalde Real Madrid kadrosunda yer aldı; takımının Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sevinci yaşayan ilk A milli futbolcu oldu. Arda Güler finalde süre alamadı ve yedek kulübesinde maçı tamamladı.

Takımlar ve ülke bazlı istatistikler

Bugüne kadar 42 farklı takım final oynamış, 24 farklı ekip ise kupayı müzesine götürmeyi başarmıştır. Real Madrid 15 şampiyonlukla lider. Ülke bazında ise İspanya ekipleri toplam 20 kez zafere ulaşırken; İngiltere 15, İtalya 12, Almanya 8, Hollanda 6, Portekiz 4, Fransa 2, Romanya, İskoçya ve eski Yugoslavya takımları ise birer kez şampiyon oldu.

Detaylı istatistikler ve oyuncu-kulüp rekorları turnuvanın zengin tarihini yansıtıyor; Real Madrid ve Cristiano Ronaldo ise bu tarihin en belirgin isimleri olarak öne çıkıyor.