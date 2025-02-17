UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Rövanş Maçları Yarında Başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasının ikinci maçları yarın sahne alıyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan "Devler Ligi"nde, play-off turu kapsamında gerçekleştirilecek rövanş müsabakaları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Yarın ve çarşamba günü düzenlenecek olan bu önemli karşılaşmalar, takımların grup aşamasına kalma mücadelesine sahne olacak.

Rövanş Maçlarının Programı

Yarın oynanacak maçlar şu şekilde sıralanıyor:

20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda) 23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika) 23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)

Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya) 23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)

19 Şubat Çarşamba günü ise şu karşılaşmalar gerçekleşecek:

20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz) 23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa) 23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere) 23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Bu kritik mücadelelerde takımlar, Şampiyonlar Ligi yolunda son kozlarını oynayacak. Futbolseverler için heyecan dolu anlar bekleniyor!