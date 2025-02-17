UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Rövanş Maçları Yarında Başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları yarın başlıyor. Futbolseverler heyecanla bekliyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:58
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Rövanş Maçları Yarında Başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasının ikinci maçları yarın sahne alıyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan "Devler Ligi"nde, play-off turu kapsamında gerçekleştirilecek rövanş müsabakaları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Yarın ve çarşamba günü düzenlenecek olan bu önemli karşılaşmalar, takımların grup aşamasına kalma mücadelesine sahne olacak.

Rövanş Maçlarının Programı

Yarın oynanacak maçlar şu şekilde sıralanıyor:

  • 20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)
  • 23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)
  • 23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)
  • 23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)

19 Şubat Çarşamba günü ise şu karşılaşmalar gerçekleşecek:

  • 20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)
  • 23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)
  • 23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
  • 23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Bu kritik mücadelelerde takımlar, Şampiyonlar Ligi yolunda son kozlarını oynayacak. Futbolseverler için heyecan dolu anlar bekleniyor!

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