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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, heyecan dolu 4 karşılaşmayla başladı. Takımlar, bir üst tura çıkmak için mücadele etti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 00:57
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Heyecanı

Futbol tutkunlarını bir araya getiren UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, 4 maçla doruk noktasına ulaştı. Avrupa'nın prestijli kulüplerinin mücadele ettiği bu aşama, büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Oynanan Müsabakalardan Alınan Sonuçlar

  • Brest (Fransa) – Paris Saint-Germain (Fransa): 0-3
  • Juventus (İtalya) – PSV (Hollanda): 2-1
  • Manchester City (İngiltere) – Real Madrid (İspanya): 2-3
  • Sporting (Portekiz) – Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

Müsabakaların rövanşları 19 Şubat tarihinde oynanacak. Takımlar, bir üst tura çıkmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklar.

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