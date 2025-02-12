UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Heyecanı

Futbol tutkunlarını bir araya getiren UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, 4 maçla doruk noktasına ulaştı. Avrupa'nın prestijli kulüplerinin mücadele ettiği bu aşama, büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Oynanan Müsabakalardan Alınan Sonuçlar

Brest (Fransa) – Paris Saint-Germain (Fransa): 0-3

(Fransa) – (Fransa): 0-3 Juventus (İtalya) – PSV (Hollanda): 2-1

(İtalya) – (Hollanda): 2-1 Manchester City (İngiltere) – Real Madrid (İspanya): 2-3

(İngiltere) – (İspanya): 2-3 Sporting (Portekiz) – Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

Müsabakaların rövanşları 19 Şubat tarihinde oynanacak. Takımlar, bir üst tura çıkmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklar.