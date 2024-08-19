UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Heyecanı Başlıyor

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, yarın gerçekleştirilecek 3 çekişmeli maçla başlayacak. Devler Ligi adıyla da bilinen bu prestijli turnuvada, 36 takımla mücadele eden yeni lig formatındaki son 7 ekip, play-off turlarının sonuçlarıyla belirlenecek. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, heyecan dolu bu serüvende yer alacak.

Maç Programı

Play-off aşamasında yarın yapılacak maçlar saat 22.00'de başlayacak ve aşağıdaki stadyumlarda oynanacak:

GNK Dinamo (Hırvatistan) - Karabağ (Azerbaycan) (Maksimir)

(Hırvatistan) - (Azerbaycan) (Maksimir) Bodo/Glimt (Norveç) - Kızılyıldız (Sırbistan) (Aspmyra)

(Norveç) - (Sırbistan) (Aspmyra) Lille (Fransa) - Slavia Prag (Çekya) (Hainau)

21 Ağustos Çarşamba Maçları

21 Ağustos'ta oynanacak diğer 4 maç ise şu şekilde:

Midtjylland (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya) (Herning)

(Danimarka) - (Slovakya) (Herning) Malmö (İsveç) - Sparta Prag (Çekya) (Malmö Yeni Stadyum)

(İsveç) - (Çekya) (Malmö Yeni Stadyum) Dinamo Kiev (Ukrayna) - Salzburg (Avusturya) (Lublin)

(Ukrayna) - (Avusturya) (Lublin) Young Boys (İsviçre) - Galatasaray (Wankdorf)

Takımlar, 27-28 Ağustos'ta yapılacak rövanş karşılaşmaları öncesinde avantaj sağlamak için sahaya çıkacak.