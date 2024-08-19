UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Heyecanı Başlıyor
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, yarın gerçekleştirilecek 3 çekişmeli maçla başlayacak. Devler Ligi adıyla da bilinen bu prestijli turnuvada, 36 takımla mücadele eden yeni lig formatındaki son 7 ekip, play-off turlarının sonuçlarıyla belirlenecek. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, heyecan dolu bu serüvende yer alacak.
Maç Programı
Play-off aşamasında yarın yapılacak maçlar saat 22.00'de başlayacak ve aşağıdaki stadyumlarda oynanacak:
- GNK Dinamo (Hırvatistan) - Karabağ (Azerbaycan) (Maksimir)
- Bodo/Glimt (Norveç) - Kızılyıldız (Sırbistan) (Aspmyra)
- Lille (Fransa) - Slavia Prag (Çekya) (Hainau)
21 Ağustos Çarşamba Maçları
21 Ağustos'ta oynanacak diğer 4 maç ise şu şekilde:
- Midtjylland (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya) (Herning)
- Malmö (İsveç) - Sparta Prag (Çekya) (Malmö Yeni Stadyum)
- Dinamo Kiev (Ukrayna) - Salzburg (Avusturya) (Lublin)
- Young Boys (İsviçre) - Galatasaray (Wankdorf)
Takımlar, 27-28 Ağustos'ta yapılacak rövanş karşılaşmaları öncesinde avantaj sağlamak için sahaya çıkacak.