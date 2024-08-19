Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Başlıyor

Devler Ligi'nde mücadele edecek son takımlar belli oluyor. Galatasaray, play-off maçına çıkmak için hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:55
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Heyecanı Başlıyor

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, yarın gerçekleştirilecek 3 çekişmeli maçla başlayacak. Devler Ligi adıyla da bilinen bu prestijli turnuvada, 36 takımla mücadele eden yeni lig formatındaki son 7 ekip, play-off turlarının sonuçlarıyla belirlenecek. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, heyecan dolu bu serüvende yer alacak.

Maç Programı

Play-off aşamasında yarın yapılacak maçlar saat 22.00'de başlayacak ve aşağıdaki stadyumlarda oynanacak:

  • GNK Dinamo (Hırvatistan) - Karabağ (Azerbaycan) (Maksimir)
  • Bodo/Glimt (Norveç) - Kızılyıldız (Sırbistan) (Aspmyra)
  • Lille (Fransa) - Slavia Prag (Çekya) (Hainau)

21 Ağustos Çarşamba Maçları

21 Ağustos'ta oynanacak diğer 4 maç ise şu şekilde:

  • Midtjylland (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya) (Herning)
  • Malmö (İsveç) - Sparta Prag (Çekya) (Malmö Yeni Stadyum)
  • Dinamo Kiev (Ukrayna) - Salzburg (Avusturya) (Lublin)
  • Young Boys (İsviçre) - Galatasaray (Wankdorf)

Takımlar, 27-28 Ağustos'ta yapılacak rövanş karşılaşmaları öncesinde avantaj sağlamak için sahaya çıkacak.

İLGİLİ HABERLER

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı