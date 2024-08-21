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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu Heyecanı Başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, 3 önemli maç ile ilk adımını attı. İşte sonuçlar:

Yayın Tarihi: 21.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 00:00
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu Heyecanı Başladı

Futbol Dünyasında Bir Heyecan Daha

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, futbolseverler için heyecan verici bir başlangıç yaptı. Bu yılki play-off aşaması, üç önemli karşılaşma ile start aldı.

Açılış Maçlarının Sonuçları

İlk karşılaşmalardan alınan sonuçlar kentlerden gelen takımları temsil eden futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. İşte play-off turunda oynanan ilk maçların sonuçları:

  • GNK Dinamo (Hırvatistan) - Karabağ (Azerbaycan): 3-0
  • Bodo/Glimt (Norveç) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
  • Lille (Fransa) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

Bu sonuçlarla birlikte, takımlar bir üst tura geçmek için mücadelelerine devam edecekler. Futbolseverlerin merakla beklediği bu turlar, Avrupa futbolunun en iyi takımlarını bir araya getiriyor.

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