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UEFA Türk takımlarını kahreden haberi verdi

UEFA tarafından yayımlanan Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'na göre dört büyüklere şok....

Yayın Tarihi: 20.02.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:46
UEFA Türk takımlarını kahreden haberi verdi

UEFA'DAN KÖTÜ HABER GELDİ….

UEFA tarafından yayımlanan Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu açıklandı. Rapora göre Süper Lig ekipleri, Avrupa kupalarından men edilme cezası ile karşı karşıya …İşte konu ile ilgili detaylar…..

futbol

Avrupa'da 2023 yılı net öz sermaye zararında ilk 10 takım arasında yer alan 4 büüyük takımımız var. Geçen yıl en fazla net öz sermaye zararı olan Türk takımı Beşiktaş, 151 milyon Euro eksiyle ilk 10'da 4. Sıradaydı. Trabzonspor, 110 milyon Euro zararla 5. sırada, Galatasaray, 109 milyon Euro zararla 6. sırada, Fenerbahçe ise 82 milyon Euro zararla 7. sırada gösterildi.

UEFA’DAN UYARI GECİKMEDİ

UEFA bu takımlara uyarı yapmakta da gecikmedi. Yapılan uyarıda takımların kulüp lisansı alabilmeleri için bilançolarını güçlendirmeleri gerektiği belirtildi. Geçen yıl Avrupa'da en fazla net öz sermaye zararı veren kulüp ise 436 milyon avro ile İtalya Serie A ekibi Roma oldu. İşte Türk takımlarınında olduğu zarar açıklayan kulüpler….

Avrupa'da 2023 yılında net öz sermaye zararı veren ilk 10 kulüp şu şekilde:

1- Roma: 436 - milyon Euro

2- Porto: 176 - milyon Euro

3- Inter: 162 - milyon Euro

4- Beşiktaş: 151 - milyon Euro

5- Trabzonspor: 110 - milyon Euro

6- Galatasaray: 109 - milyon Euro

7- Fenerbahçe: 82 - milyon Euro

8- Real Betis: 72 - milyon Euro

9- M. Haifa: 63 - milyon Euro

10- Lazio: 38 - milyon Euro

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