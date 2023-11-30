UEFA ülke puanı ve sıralaması, son Şampiyonlar Ligi maçlarının etkisiyle değişti

Galatasaray, Manchester United ile 3-3 Berabere Kalarak UEFA Ülke Puanına Katkıda Bulundu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden tek Türk takımı olan Galatasaray, A Grubu 5. hafta maçında evinde İngiltere’nin güçlü ekibi Manchester United ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç 3-3 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, UEFA ülke puanına 0.4 puan kazandırdı.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması Nasıl Değişti?

Salı ve çarşamba günleri oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellenen verilere göre şekillendi. Buna göre, İngiltere 95.803 puanla zirvedeki yerini korurken, İspanya 84.239 puanla ikinci, İtalya 79.569 puanla üçüncü, Almanya 78.624 puanla dördüncü sırada yer aldı. Hollanda 57.900 puanla beşinci, Fransa 57.664 puanla altıncı, Portekiz 50.816 puanla yedinci, Belçika 43.000 puanla sekizinci oldu.

Türkiye ise Galatasaray’ın aldığı beraberlikle 35.600 puanla dokuzuncu sıraya yükseldi. Türkiye’yi 33.250 puanla İskoçya, 31.600 puanla Avusturya, 31.575 puanla İsviçre takip etti.

Galatasaray, Manchester United Maçının Özeti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United ile karşılaştığı maçta 3-3 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında Galatasaray, Hakim Ziyech ile ilk golünü buldu. Manchester United ise Alejandro Garnacho ve Bruno Fernandes ile 2-1 öne geçti. İkinci yarıda Manchester United, Scott McTominay ile skoru 3-1 yaparken Galatasaray, tekrar Hakim Ziyech ile gol'ü buldu. Karşılaşma'nın 71. dakikasında Galatasaray oyuncusu, Kerem Aktürükoğlu'nun attığı gol ile beraberlik sağlandı.