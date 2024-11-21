UEFA Uluslar Ligi'nde Kura Heyecanı Yarın Başlıyor!

UEFA Uluslar Ligi çerçevesinde play-off, çeyrek ve yarı final kuraları, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak ve A Ligi'nin çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, ayrıca A, B, C ve D liglerinin play-off'ları belirlenecek.

A Milli Takım'ın Rakibi Bekleniyor

B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, play-off'larda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, A Ligi'nde üçüncü sırayı tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile eşleşecek. Milliler, çift maç eleme usulünde Mart 2025'te A Ligi'ne yükselme mücadelesine çıkacak.

A Ligi'nde Şampiyonluk Mücadelesi

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, çeyrek finale yükselebilmek için mücadele edecek. Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak ve 2024-2025 sezonu için şampiyonluk mücadelesi verecekler.

Play-off Oynayacak Takımlar

A Ligi üçüncüleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ile B Ligi ikincileri Ukrayna, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye, play-off mücadelelerinde karşılaşacak. Eşleşmelerin kazananları, yoluna A Ligi'nde devam edecek. B Ligi'nde üçüncü sırayı alan Gürcistan, İrlanda, Slovenya ve İzlanda ile C Ligi'nde ikinci sırayı alan Slovakya, Kosova, Bulgaristan ve Ermenistan, play-off maçlarında mücadele edecek.

Maç Takvimi

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ve A/B, B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2025'te gerçekleşecek. A Ligi yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları ise 8 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.