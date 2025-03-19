UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off ve Çeyrek Final Maçları Yarın Başlıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde Tarihi Karşılaşmalar

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları yarın gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında 10 Mart saat 20.00'de RAMS Park'ta Macaristan’ı konuk edecek.

Avrupa futbolunun en prestijli milli takım organizasyonunda, yarın play-off turunda 8, çeyrek finallerde ise 4 önemli karşılaşma yapılacak. A Ligi’ne yükselebilmek için mücadele edecek olan A Milli Takım, bu kritik karşılaşmada galip gelmek için sahaya çıkacak.

Play-Off ve Çeyrek Final Maçlarının Programı

A/B play-off karşılaşmaları programı (TSİ):

20.00 Türkiye-Macaristan

22.45 Avusturya-Sırbistan

22.45 Ukrayna-Belçika

22.45 Yunanistan-İskoçya

B/C play-off karşılaşmaları ise şu şekilde:

20.00 Ermenistan-Gürcistan

22.45 Bulgaristan-İrlanda

22.45 Kosova-İzlanda

22.45 Slovakya-Slovenya

Çeyrek finaller programındaki karşılaşmalar ise şunlardır:

22.45 Danimarka-Portekiz

22.45 Hırvatistan-Fransa

22.45 Hollanda-İspanya

22.45 İtalya-Almanya

Özellikle Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.

Rövanş karşılaşmalarının ardından tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verecek.