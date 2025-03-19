UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off ve Çeyrek Final Maçları Yarın Başlıyor

A Milli Takım, yarın Macaristan ile play-off ilk maçını oynayacak.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 08:54
UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off ve Çeyrek Final Maçları Yarın Başlıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde Tarihi Karşılaşmalar

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları yarın gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında 10 Mart saat 20.00'de RAMS Park'ta Macaristan’ı konuk edecek.

Avrupa futbolunun en prestijli milli takım organizasyonunda, yarın play-off turunda 8, çeyrek finallerde ise 4 önemli karşılaşma yapılacak. A Ligi’ne yükselebilmek için mücadele edecek olan A Milli Takım, bu kritik karşılaşmada galip gelmek için sahaya çıkacak.

Play-Off ve Çeyrek Final Maçlarının Programı

A/B play-off karşılaşmaları programı (TSİ):

  • 20.00 Türkiye-Macaristan
  • 22.45 Avusturya-Sırbistan
  • 22.45 Ukrayna-Belçika
  • 22.45 Yunanistan-İskoçya

B/C play-off karşılaşmaları ise şu şekilde:

  • 20.00 Ermenistan-Gürcistan
  • 22.45 Bulgaristan-İrlanda
  • 22.45 Kosova-İzlanda
  • 22.45 Slovakya-Slovenya

Çeyrek finaller programındaki karşılaşmalar ise şunlardır:

  • 22.45 Danimarka-Portekiz
  • 22.45 Hırvatistan-Fransa
  • 22.45 Hollanda-İspanya
  • 22.45 İtalya-Almanya

Özellikle Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.

Rövanş karşılaşmalarının ardından tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verecek.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şevval İlayda Tarhan: Tarih Yazmaya Devam Eden Türk Kadın Atıcı
2
Trabzonspor'un Yıldızı Anthony Nwakaeme Sakatlıklarla Mücadele Ediyor
3
A Milli Takım, Macaristan ile Dev Maçta Karşılaşacak
4
A Milli Futbol Takımı, 638. Maçına Çıkıyor: Macaristan ile Karşılaşacak
5
Trendyol Süper Lig'de 28. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
6
Türk Takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki Hüsranı: 376 Transfer, 26 Antrenör ve 1 Galibiyet
7
A Milli Takım, Macaristan ile 16. Randevusunda Zirveye Çıkıyor

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!