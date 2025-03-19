UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off ve Çeyrek Final Maçları Yarın Başlıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde Tarihi Karşılaşmalar
2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları yarın gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında 10 Mart saat 20.00'de RAMS Park'ta Macaristan’ı konuk edecek.
Avrupa futbolunun en prestijli milli takım organizasyonunda, yarın play-off turunda 8, çeyrek finallerde ise 4 önemli karşılaşma yapılacak. A Ligi’ne yükselebilmek için mücadele edecek olan A Milli Takım, bu kritik karşılaşmada galip gelmek için sahaya çıkacak.
Play-Off ve Çeyrek Final Maçlarının Programı
A/B play-off karşılaşmaları programı (TSİ):
- 20.00 Türkiye-Macaristan
- 22.45 Avusturya-Sırbistan
- 22.45 Ukrayna-Belçika
- 22.45 Yunanistan-İskoçya
B/C play-off karşılaşmaları ise şu şekilde:
- 20.00 Ermenistan-Gürcistan
- 22.45 Bulgaristan-İrlanda
- 22.45 Kosova-İzlanda
- 22.45 Slovakya-Slovenya
Çeyrek finaller programındaki karşılaşmalar ise şunlardır:
- 22.45 Danimarka-Portekiz
- 22.45 Hırvatistan-Fransa
- 22.45 Hollanda-İspanya
- 22.45 İtalya-Almanya
Özellikle Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.
Rövanş karşılaşmalarının ardından tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verecek.