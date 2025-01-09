Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: "Pozisyonları Kaçırmamız Mağlubiyetin Nedeni"

Uğur Okulları İstanbulspor, Gaziantep FK'ya 4-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Korkmaz, pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:27
Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: "Pozisyonları Kaçırmamız Mağlubiyetin Nedeni"

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Açıklamalarda Bulundu

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki karşılaşmada Gaziantep FK'ya 4-0 mağlup olan Uğur Okulları İstanbulspor'un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

İkinci Yarıdaki Performans

Korkmaz, "Özellikle ikinci yarı çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. İstediğimiz her şeyi yaptık. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonları kaçırmamız ve mağlup olmamız son haftalardaki İstanbulspor'u anlatıyor" dedi.

Gaziantep FK'nın Transfer Politikası

Korkmaz, Gaziantep FK'nın sezon başında 10-15 transfer yaptığını belirterek, "Bu kadar fazla transfer yapıp da oran olarak kaliteyi tutturmaları emek işi. Çünkü günümüzde rotasyon yaptıkları halde çok kuvvetli oyuncularla oynadılar" şeklinde konuştu.

İstanbulspor'un Kısıtlı Kadrosu

İstanbulspor'un kadro genişliğine de değinen Korkmaz, "Çok geniş bir kadromuz yok ama 20 oyuncudan hangisi oynasa takımın performansı değişmiyor. 1. ligde oynadığımız kadrodan 9 oyuncuya yakın değişiklik yaptık. Bugün oynayanlar lig içerisinde rotasyon yaptığımız oyuncular" ifadelerini kullandı.

Maçın Genel Değerlendirmesi

Korkmaz, karşılaşmanın özellikle ikinci yarısındaki iyi performansa dikkat çekerek, "Çok fazla pozisyona girdik. Son haftalarda girdiğimiz pozisyonları gol yaptığımız zaman maçı kazanıyoruz. Yapamadığımız zaman maçı kazanamıyoruz. Bu, son 3 golü anlatmıyor. Maçın 45. dakikasından 85. dakikasına kadar süreden bahsediyorum. Baskılı oynayan, üreten bir takımdık. Bu seviyede işi 3 dakika bırakırsanız 3 dakikanın faturası bile ağır oluyor. Bu seviyenin oyuncuları bize bunu anlatmış oldu" diye ekledi.

Önümüzdeki Maç ve İletişim Dersi

Korkmaz, "Ligde 3 gün sonra bir maçımız var. Aynı ciddiyetle ve bu maçta aldığımız derslerle yine pozitif futbol üreterek yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözü tamamladı.

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