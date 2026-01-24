Uğur Uçar: "Hep play-off potasında olacağız" — Pendikspor şampiyonluk peşinde

Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, transfer kısıtlarına rağmen takımın sürekli play-off potasında kalacağını ve şampiyonluğu kovalayacağını açıkladı.

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Erzurumspor FK’ya 2-1 mağlup oldu.

Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, maç sonrası basın toplantısında takımın geleceğini ön planda tuttuklarını vurguladı. "1-0 öne geçtik sonra 2. golü bulduk VAR’dan döndü. Kötü bir gidişatımız var. Bunu kısa sürede tekrar olumluya çevireceğiz ve galibiyet serisini başlatacağız" dedi.

Uçar, sezonun kalan bölümüyle ilgili şunları kaydetti: "Yenseydik yukarıyı yakalayacaktık. Ben futbolcularımın istekleri ve arzularından çok memnunum. Şöyle bir süreç de yaşıyoruz; transfer tahtamız kapalı. Eksik oyuncularımız var, cezalı oyuncularımız var. Bu durum da açıkçası oyunumuzu etkiliyor. Önemli olan Pendikspor. Pendikspor’un geleceğini düşünerek hareket ediyoruz."

"Onun için bizim play-off potasından hiç çıkmamamız gerekiyor. Hep play-off potasında olacağız. Şampiyonluğu kovalayacağız. Herkes bundan emin olsun."

Uçar, takımın sezon başından bu yana sergilediği oyuna güven duyduklarını belirterek, bu performansı sezon sonuna kadar sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

