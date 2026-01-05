Uğur Uçar: "Pendikspor'u Yeniden Süper Lig'e Taşıyacağız"

Uğur Uçar: "Pendikspor’u tekrardan Süper Lig’de görebilmek için buradayız"

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Antalya’da sürdürülen devre arası kampında şampiyonluk hedefini koruyor. Teknik Direktör Uğur Uçar, takımın önceliğinin sahadaki oyun olduğunu vurgulayarak hedeflerini ve hazırlık sürecini paylaştı.

Kamp ve ilk yarı değerlendirmesi

Pendik ekibi, ligin ilk yarısında çıktığı 19 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonuçlarıyla dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar, 37 puanla 2. sırada bulunuyor; İstanbul ekibi maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Uçar, takımının performansını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şu sözlerle değerlendirdi: "İlk yarı aslında bizim hem oyun anlamında hem de puansal olarak istediğimiz yerdeyiz. Oyun anlamında bir çok takıma üstünlük sağladık. Bu durum da bizim için önemliydi. Puansal olarak da bunu yansıttığımız için mutluyuz. Şu anda istediğimiz yerdeyiz. Kamp sürecimiz kısa bir ara olduğu için Antalya kampı yapmayı uygun gördük. Çalışmalar da iyi gidiyor. Hem fiziksel hem de taktiksel antrenmanlarımızla bu süreci değerlendiriyoruz"

Şampiyonluk hedefi ve sezonun gidişatı

Uçar, ligdeki rekabete ilişkin olarak, "Şampiyonlukta birçok aday takım var diyebilirim. Çünkü puanlar çok yakın birbirine. Ama biz oyun olarak değerlendirebiliriz. Oyunu daha çok nasıl değerlendirebiliriz ona bakıyoruz. Tabii ki sezon sonuna kadar da bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Hem transfer dönemi hem de ikinci yarıya hazırlık olarak inşallah bu süreçleri iyi geçirsek Pendikspor’u hak ettiği Süper Lig’e çıkarırız" diye konuştu.

Ara transfer planları

Transfer dönemi için yönetimle devam eden görüşmeler hakkında Uçar, "Yönetimimizle de transfer süreci için görüşüyoruz. Verdiğimiz oyuncular var, tabii bazıları olumlu oluyor bazıları ise olumsuz oluyor. Yeniden bir toplantı yapacağız. Biz de bu duruma göre planlamamızı yapacağız. Şu anda sol kenar ya da bir orta saha transfer yapabilirsek çok iyi olur. Transfer dönemini iki transfer ile kapatacağız gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

İkinci yarı hedefleri ve gelecek vizyonu

Uçar, ikinci yarının zorluklarına dikkat çekerek, "İkinci yarı ligde her zaman için çok daha zor olmuştur. Bunu da arkadaşlarla konuştuk. Daha çok mücadele daha çok çalışmamız gerekiyor. Çalıştığımız taktikleri de sahaya daha da iyi yansıtmamız gerekiyor. Bunların da üzerinde duruyoruz. Daha çok oyunumuzu geliştirebiliriz diye çalışıyoruz. İnşallah üstüne koyarak daha yukarıya çıkacağız" dedi.

Genç teknik adam kişisel hedeflerini de şöyle özetledi: "Tabii ki her genç teknik direktörün olduğu gibi benim de hedeflerim var. İleride inşallah Süper Lig daha sonrasında Avrupa hedefim var. Ama şu anda Pendik’i şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışacağız"

Taraftara teşekkür

Uçar, taraftarlara desteği için teşekkür ederek, "Taraflarımıza ilk yarıdaki destekleri için çok teşekkür ediyorum. Deplasmanda ve iç saha maçlarında bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlar bize destek olmaya devam etsinler. Oynadığımız oyunla onlara keyif vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu oyunu devam ettirebilirsek, tekniğe ve taktiğe bağlı kalabilirsek neden şampiyon olmayalım. Pendikspor’u tekrardan Süper Lig’de görebilmek için buradayız. İnşallah da göreceğiz"

PENDİKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ UĞUR UÇAR