Uğurcan Çakır Galatasaray teklifini değerlendirme kararı aldı

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirerek Şampiyonlar Ligi ve ailevi nedenlerle yeni bir serüvene açık olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 00:18
Trabzonspor kaptanından duygusal veda ve gelecek planı

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray'dan gelen transfer teklifini değerlendirme kararı aldığını açıkladı. Çakır, "Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda Çakır, kulübe ve taraftara olan bağlılığını içtenlikle aktardı: "Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki en zor açıklamayı yapmak zorundayım. Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim. Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım. Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük. Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılmayacak kadar özeldi."

Çakır, hayatın bazen zor kararlar gerektirdiğini belirterek kararının arkasındaki sebepleri şöyle özetledi: "Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım."

Ayrıca Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Çakır'a yeni kontrat ve maaşında ciddi iyileştirme teklif ederek takımda kalması için ısrar ettiğini vurguladı. Çakır, bu teklife rağmen hem kendisinin hem de ailesinin yeni bir heyecan ve kariyer planlaması istediğini başkana açıkça aktardığını belirtti.

Veda niyeti taşırken profesyonel duruşunu korumak istediğini söyleyen Çakır, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biliyorum, kolay değil. Ama Trabzonspor'dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akı ile veda etmek istiyorum. Bugüne kadar bana sonsuz destek veren başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi siz büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım. Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu arma kalbimde en özel yerde olacak. Dilerim, bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınız ve desteğinizi yanımda hissederim. Trabzonspor benim için bir takım değil... Hayatımın en büyük gururu. Sevgi ve saygılarımla."

