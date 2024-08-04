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Ukrayna, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Eskrimde Altın Madalya Kazandı

Ukrayna, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar kılıç takımında altın madalyayı elde etti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 00:33
Ukrayna, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Eskrimde Altın Madalya Kazandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Eskrimde Aşama

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında gerçekleştirilen eskrim müsabakalarında dikkat çekici bir sonuç yaşandı. Ukrayna, kadınlar kılıç takım kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Final Mücadelesi

Grand Palais'te gerçekleşen finalde Ukrayna, Güney Kore ile karşılaştı ve 45-42’lik skorla zafere ulaştı. Böylece Ukrayna, bu kategorideki en prestijli ödülü kazanmayı başardı.

Madalyalar Dağıtıldı

Güney Kore, gösterdiği performansla gümüş madalyaya ulaşırken, bronz madalya Japonya tarafından elde edildi. Japonya, finalde mücadele eden Fransa'ya 45-40’lık skorla üstünlük sağladı.

Bu sonuçlar, 2024 Olimpiyatları'nın eskrim branşındaki rekabetin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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