Ula'da 'Kuşaklar Bocce Sahasında Buluştu' Etkinliği

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen bocce etkinliği, 7’den 70’e tüm yaş gruplarını buluşturdu; sporun kuşaklar arası birleştirici gücü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:57
Sporun kuşakları birleştirdiği bocce buluşması

Muğla’nın Ula ilçesinde düzenlenen bocce etkinliği, 7’den 70’e her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Gençlerin ve yaşlıların aynı sahada ter döktüğü organizasyonda, sporun kuşaklar arası köprü kurma gücü ön plana çıktı.

Ula Kaymakamlığı koordinesinde, Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, "Kuşaklar Bocce Sahasında Buluştu" temasıyla gerçekleştirildi ve ilçede büyük ilgi gördü.

Sahada çocuklar, gençler ve yetişkinler bocce sporunun inceliklerini öğrendi; sergilenen tatlı rekabet kısa sürede sosyal bir kaynaşmaya dönüştü.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir misyon taşıdığını belirtti. Yetkililer yaptıkları açıklamada "Sporun yalnızca fiziksel gelişime değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğe sunduğu katkı yok sayılamaz. Bu tür etkinliklerle her yaştan vatandaşımızın spora erişimini artırmayı ve bocce gibi her yaş grubuna hitap eden branşları yaygınlaştırarak sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz".

Katılımcılar, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek farklı kuşakların bir araya geldiği bu tür organizasyonların daha sık yapılmasını talep etti. İlçe Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine, yıl boyunca farklı branşlarda sportif ve sosyal etkinliklerin kesintisiz devam edeceği müjdesini verdi.

