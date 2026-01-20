Trendyol 1. Lig 23-27. Hafta Programı Açıklandı

TFF, Trendyol 1. Lig'de 23-27. haftalar arasındaki maç programını açıkladı. Haftalık takvim, tarih ve saatleriyle hazır.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:36
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 23-27. haftalar arasında oynanacak mücadelelerin programını açıkladı. İşte maçların tarih ve saatleri:

23. hafta

30 Ocak Cuma
20.00 İstanbulspor - Hatayspor

31 Ocak Cumartesi
13.30 Iğdır FK - Manisa Futbol Kulübü
13.30 Erzurumspor FK - Sarıyer
16.00 Çorum FK - Ankara Keçiörengücü
19.00 Bodrum FK - Serik Spor

1 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Pendikspor
13.30 Bandırmaspor - Vanspor FK
16.00 Boluspor - Sakaryaspor
19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor

2 Şubat Pazartesi
20.00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor

24. hafta

7 Şubat Cumartesi
13.30 Sarıyer - Sivasspor
13.30 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor
16.00 Vanspor FK - Çorum FK
19.00 Pendikspor- Amed Sportif Faaliyetler

8 Şubat Pazar
13.30 Serik Spor - Iğdır FK
13.30 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor
16.00 Ümraniyespor - İstanbulspor
16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK
19.00 Manisa Futbol Kulübü - Boluspor

9 Şubat Pazartesi
20.00 Sakaryaspor - Erzurumspor FK

25. hafta

13 Şubat Cuma
14.30 Iğdır FK - Ümraniyespor
17.00 Boluspor - Hatayspor
20.00 Esenler Erokspor - Manisa Futbol Kulübü
20.00 Çorum FK - İstanbulspor

14 Şubat Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Adana Demirspor
13.30 Bandırmaspor - Serik Spor
16.00 Sivasspor - Vanspor FK
19.00 Bodrum FK - Ankara Keçiörengücü

15 Şubat Pazar
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor
19.00 Pendikspor - Sarıyer

26. hafta

17 Şubat Salı
14.30 Hatayspor - Iğdır FK
17.00 Ümraniyespor - Boluspor
20.00 İstanbulspor - Esenler Erokspor

18 Şubat Çarşamba
14.30 Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK
14.30 Serik Spor - Çorum FK
17.00 Vanspor FK - Bodrum FK
20.00 Manisa Futbol Kulübü - Bandırmaspor

19 Şubat Perşembe
14.30 Adana Demirspor - Sivasspor
17.00 Sarıyer - Amed Sportif Faaliyetler
20.00 Sakaryaspor - Pendikspor

27. hafta

21 Şubat Cumartesi
13.30 Iğdır FK - Esenler Erokspor
16.00 Boluspor - İstanbulspor

22 Şubat Pazar
13.30 Bandırmaspor - Hatayspor
13.30 Erzurumspor FK - Serik Spor
16.00 Çorum FK - Ümraniyespor
19.00 Bodrum FK - Manisa Futbol Kulübü

23 Şubat Pazartesi
14.30 Sivasspor - Sakaryaspor
14.30 Sarıyer - Adana Demirspor
17.00 Pendikspor - Ankara Keçiörengücü
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Vanspor FK

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

