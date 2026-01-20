Körfez Belediyesi Futbol Okullarında 580 Öğrenci Eğitim Alıyor

Körfez Belediyesi ile Körfez Gençlerbirliği iş birliğinde ücretsiz futbol okullarında 2015–2018 doğumlu toplam 580 öğrenci uzman antrenörlerle eğitiliyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:21
Körfez Belediyesi ve Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen ücretsiz futbol okulları ilçede çocukların spora yönlendirilmesi ve altyapıya sporcu kazandırılması hedefiyle devam ediyor.

Kursa 2015, 2016, 2017 ve 2018 doğumlu çocuklar katılırken, çalışmalar hafta sonları sürdürülüyor. Kuzey Mahallesi ve Körfez Kent tesislerinde toplam 180 öğrenci, Yarımca Tesislerinde ise 400 öğrenci uzman antrenörler eşliğinde futbolun temel tekniklerini öğreniyor.

Antrenman Programı ve Saatler

Antrenmanlar program kapsamında; Kuzey Mahallesi ve Körfez Kent tesislerinde 09.00-12.00 saatleri arasında, Yarımca Tesislerinde ise yaş gruplarına göre 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Antrenör Kadrosu ve Hedef

Eğitimlerde görev yapan antrenörler: Erdi Şahin, Ömer Güncü, Yasin Yavan, Ensar Varol, Mert Güney, Çağrı Özgüç, Hamza Alyılmaz ve Umut Acar.

Kulüp yetkilileri, amaçlarının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora teşvik etmek olduğunu vurguladı.

