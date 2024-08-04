Ulaş Berkim Tümer'in Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ulaş Berkim Tümer'in Elenişi

Milli okçumuz Ulaş Berkim Tümer, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, son 16 turunda elenerek turnuvaya veda etti.

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Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda, Ulaş Berkim Tümer, Amerikanski okçu Brady Ellison ile karşılaştı. İlk iki seti 28-26 ve 29-28 gibi skorlarla kaybeden Tümer, üçüncü sette 29-29, dördüncü sette de 30-30 eşitlikle mücadele etti. Ancak genel skorda 6-2'lik sonuçla elenmekten kurtulamadı.

Klasik Yay Milli Takımı'nın Başarısı

Ulaş Berkim Tümer'in yanı sıra Mete Gazoz ve Muhammed Abdullah Yıldırmış da yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanmayı başarmıştı.