Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Türkiye Boks Federasyonu'na Ziyaret

Ulaştırma Bakanı'ndan Önemli Ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu’nu ziyaret etti. Bu önemli görüşme, federasyonun Ankara'daki merkezinde gerçekleştirildi.

Federasyonun Faaliyetleri Hakkında Bilgi Verildi

Ziyaret sırasında Suat Hekimoğlu, federasyonun yürüttüğü faaliyetler ve projeleri Bakan Uraloğlu’na detaylı bir şekilde aktardı. Uraloğlu, Türkiye Boks Federasyonu'nun, ülkemizin en başarılı spor federasyonlarından biri haline geldiğini vurgulayarak, “Olimpiyatlarda kazanılan madalyalar bunun en somut göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu (solda) ziyaret etti.