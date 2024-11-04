Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun TFF Ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti.

Görüşme Detayları

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette TFF başkan vekilleri ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Uraloğlu'na A Milli Takım forması hediye ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hediye Takdimleri

Ziyaret, karşılıklı olarak yapılan hediye takdimleri ile sona erdi.