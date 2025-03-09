Uluslararası 6. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları Tamamlandı

Edirne’deki uluslararası yüzme cup'ında 288 sporcu mücadele etti. Yarışmalar, görkemli gösterilerle sona erdi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 22:23
Uluslararası 6. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları Tamamlandı

Uluslararası 6. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları Tamamlandı

Yüzme dünyasının merakla beklediği Uluslararası 6. Edirne Kupası yarışları, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başarılı bir şekilde sona erdi. Türkiye ve Yunanistan'dan toplam 288 sporcu organizasyona katıldı.

Final Öncesi Etkinlikler

Kupanın üçüncü ve son gününde düzenlenen etkinliklerde, final müsabakaları öncesinde yağlı güreş ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Bu gösteriler, yarışmaların heyecanını artırarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Madalyalar ve Teşekkürler

Yarışların ardından, final yarışları gerçekleştirilerek madalyalar sahiplerini buldu. Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım seçmelerinin de yapıldığı uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Dinç, kupanın heyecan dolu yarışlarla dolu olduğuna dikkat çekerek, dereceye giren sporcuları tebrik etti. Bu uluslararası etkinlik, gelecekteki yüzme yıldızlarını belirlemek için önemli bir fırsat sunmuş oldu.

Yüzmede Uluslararası 6. Edirne Kupası yarışları sona erdi. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki...

Yüzmede Uluslararası 6. Edirne Kupası yarışları sona erdi. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara Türkiye ve Yunanistan'dan 288 sporcu katıldı.

Yüzmede Uluslararası 6. Edirne Kupası yarışları sona erdi. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki...

Yüzmede Uluslararası 6. Edirne Kupası yarışları sona erdi. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara Türkiye ve Yunanistan'dan 288 sporcu katıldı.

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