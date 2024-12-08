Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası Şampiyonları Belli Oldu

Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası Tamamlandı

Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası, final karşılaşmalarıyla birlikte sona erdi. Türkiye Muaythai Federasyonu, Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) organizasyonları tarafından gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, toplamda 26 ülkeden 450 sporcu mücadele etti.

Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kupa, final karşılaşmalarıyla taçlandı. Organizasyonda dereceye giren sporculara ödüllerini, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız verdi.

Yıldız'ın Açıklamaları

Hasan Yıldız, etkinliğin dünyanın önde gelen muaythai organizasyonlarından biri haline geldiğini dile getirerek, bu organizasyonun spor turizmi açısından da büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Türk sporcuların, büyükler, 23 yaş altı ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerinde şampiyonluklar elde ettiğini kaydetti.

Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın organizasyona önemli destek sağladığını ifade eden Yıldız, bu yılki konumlarının gelecek yıl için Dünya Kupası statüsüne yükselmesi için başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Türkiye Muaythai Federasyonu, Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonunun (EMF) faaliyet programlarında yer alan organizasyona, 26 ülkeden 450 sporcu katıldı.

Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Türkiye Muaythai Federasyonu, Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonunun (EMF) faaliyet programlarında yer alan organizasyona, 26 ülkeden 450 sporcu katıldı.