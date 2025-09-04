Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 1. Etap: Oliver Mattheis Turuncu Formayla Lider

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun 1. etabı Beykoz'da tamamlandı

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) açılış etabı, 7,5 kilometrelik parkurda Beykoz'da koşuldu. Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen organizasyona İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, UCI ve Shimano destek verdi.

Etapta 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcu mücadele etti. Kısa ama teknik yapısı ile dikkat çeken parkur, hem beceri hem de dayanıklılığı test ederek yarışa yüksek tempo ve heyecan kattı. Bisikletçiler, Beykoz'un doğal dokusu ve teknik virajlarında maksimum performans sergiledi.

Formalara sahiplerini buldu

Etap sonunda düzenlenen törende lider mayolar sahiplerine verildi. Almanya'dan Bike Aid takımından Oliver Mattheis, 9 dakika 57 saniye 76 salise ile genel klasman birincisi oldu ve turuncu formayı giydi. Belçika'dan Lotto Dstny ekibi bisikletçisi Steffen De Schuyteneer, 9 dakika 59 saniye 52 salise ile ikinci olarak mavi formayı elde etti. Fransa'nın TotalEnergies takımından Lucas Boniface ise 10 dakika 45 salise ile üçüncü olarak yeşil formayı aldı.

Sprint ve tırmanış kapısı bulunmadığı için lider formaları etap özelinde farklı şekilde dağıtıldı: mavi forma ikinci olan sporcuda, yeşil forma üçüncü olan sporcuda verildi. Beyaz forma ise genel klasmanda en iyi dereceyi yapan genç bisikletçiye verildi. Törende Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve federasyon yöneticileri dereceye girenlere mayolarını takdim etti.

İkinci etap Şile'de yapılacak

Tour of İstanbul'un ikinci etabı, yarın saat 11.00'de Şile Kumbaba Caddesi'nde başlayacak ve 150,1 kilometrelik Şile parkurunda aynı noktada sona erecek. Karadeniz kıyısının inişli çıkışlı yollarında koşulacak bu etap, sporcular için hem kondisyon hem de strateji açısından zorlu bir sınav olacak.

Etapta tırmanış kapılarında alınacak puanlar genel klasmanda iddialı olmak isteyenler için kritik önem taşıyacak; sprint noktaları ise etap sonunda mavi forma mücadelesinin seyrini belirleyecek.