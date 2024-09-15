Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda Mathieu Burgaudeau Şampiyon Oldu

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 2023'te Mathieu Burgaudeau genel klasman birincisi olarak öne çıktı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 16:03
Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda Mathieu Burgaudeau Şampiyon Oldu

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 2023

Bu yıl ikincisi yapılan Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda TotalEnergies'ten Fransız sporcu Mathieu Burgaudeau genel klasman birincisi olarak zafere ulaştı.

Yenikapı-Yenikapı Etabı Sonuçları

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte toplam 127 sporcu 86,1 kilometrelik parkuru tamamladı. İtalyan Davide Gabburo, Yenikapı-Yenikapı etabını kazanırken, genel klasmanda Burgaudeau birinci, İtalyan Alessandro Romele ikinci, Fransız Emilien Jeanniere üçüncü sırayı aldı.

Ödüller ve Öne Çıkan İsimler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Samet Bulut, en iyi tırmanışçı ödülünü kazandı. TotalEnergies'ten Emilien Jeanniere, en iyi sprinter olurken, Polonyalı Marcin Budzinski saygı sprint prim liderliği ödülünü aldı.

Burgaudeau'nun Açıklamaları

Yarış sonrası Burgaudeau, "Tünelden çıktıktan sonra biraz korktum. Dış şartlar zorlayıcıydı. Ancak ekip olarak bu başarıda önemli bir rol oynadık," dedi.

Samet Bulut’un Yorumları

Bulut, "Ev sahibi olmanın baskısını hissettik ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Önümüzdeki yıl bu ödülü tekrar kazanmak için mücadele edeceğim," dedi.

Organizasyon Değerlendirmesi

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, yarışın dünya çapında önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, "İstanbul Bisiklet Turu, Türkiye’nin keyif dolu organizasyonları arasında yükselmeye devam edecek," ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçında Öne Çıkan Detaylar
2
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise kadrosu belli oldu
3
8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Tamamlandı
4
Çorum FK, Kocaelispor Maçına Hazırlıklara Başladı
5
Göztepe'nin Yıldızı Kuryu Matsuki, İzmir'deki Japon Topluluğuyla Buluştu
6
RAMS Başakşehir, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları