Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda Mathieu Burgaudeau Şampiyon Oldu

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 2023

Bu yıl ikincisi yapılan Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda TotalEnergies'ten Fransız sporcu Mathieu Burgaudeau genel klasman birincisi olarak zafere ulaştı.

Yenikapı-Yenikapı Etabı Sonuçları

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte toplam 127 sporcu 86,1 kilometrelik parkuru tamamladı. İtalyan Davide Gabburo, Yenikapı-Yenikapı etabını kazanırken, genel klasmanda Burgaudeau birinci, İtalyan Alessandro Romele ikinci, Fransız Emilien Jeanniere üçüncü sırayı aldı.

Ödüller ve Öne Çıkan İsimler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Samet Bulut, en iyi tırmanışçı ödülünü kazandı. TotalEnergies'ten Emilien Jeanniere, en iyi sprinter olurken, Polonyalı Marcin Budzinski saygı sprint prim liderliği ödülünü aldı.

Burgaudeau'nun Açıklamaları

Yarış sonrası Burgaudeau, "Tünelden çıktıktan sonra biraz korktum. Dış şartlar zorlayıcıydı. Ancak ekip olarak bu başarıda önemli bir rol oynadık," dedi.

Samet Bulut’un Yorumları

Bulut, "Ev sahibi olmanın baskısını hissettik ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Önümüzdeki yıl bu ödülü tekrar kazanmak için mücadele edeceğim," dedi.

Organizasyon Değerlendirmesi

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, yarışın dünya çapında önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, "İstanbul Bisiklet Turu, Türkiye’nin keyif dolu organizasyonları arasında yükselmeye devam edecek," ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlandı.