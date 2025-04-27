Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda Final Heyecanı Başladı

Edirne'de Kürek Heyecanı

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları’nda son gün heyecanı başladı. Edirne'deki Meriç Nehri'nde kurulan 2000 metrelik parkurda, son gün müsabakaları 19 yaş altı kategorisiyle hız kazandı.

Yarışlarda Rekor Katılım

Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Parkuru’nda gerçekleştirilen bu organizasyonda, 20 farklı kulüpten 300’e yakın sporcu madalya mücadelesi veriyor. Yarışların final müsabakaları ve kapanış töreniyle son bulması bekleniyor.

Bu yılki katılım ve yarışların kalitesi, Türkiye’nin kürek sporu alanındaki gelişimini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda son gün müsabakaları başladı.

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda son gün müsabakaları başladı.