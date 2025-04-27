Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Tuzaklarına Veda Etti

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Tamamlandı

Edirne'de gerçekleştirilen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, Türkiye Kürek Federasyonu'nun başarıyla organize ettiği bir etkinlik olarak tamamlandı. 20 kulüpten yaklaşık 300 sporcu bu zorlu yarışlara katıldı.

Ödül Töreni ve Şampiyonlar

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, akademi erkekler kategorisinde Türk Silahlı Kuvvetleri, akademi kadınlar kategorisinde ise Boğaziçi Üniversitesi birinci oldu. Ayrıca, 19 yaş altı erkekler kategorisinde Galatasaray, 19 yaş altı kadınlar kategorisinde Fenerbahçe şampiyonluk sevinci yaşadı. 17 yaş altı kadınlar ve erkekler kategorilerinde ise birinciliği Fenerbahçe elde etti. 15 yaş altı erkekler kategorisinde Beşiktaş, kadınlar kategorisinde ise Fenerbahçe zirvede yer aldı.

Gelecek Yarışlar ve Davet

Ödül töreninde, dereceye giren kulüp temsilcilerine kupalarını Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Nesim İba ve Ferdiye Erdoğan ile Genel Sekreter Uğur Kılıç takdim etti. İba, gelecekte gerçekleşecek yarışlar hakkında bilgi vererek, “Bundan sonra 4 yarışımız daha var. Türkiye Şampiyonası, Türkiye Kupası, Büyükler Şampiyonası ve eylül ayında Yunanistan'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nın öncesinde mini bir Avrupa Şampiyonası düzenleyeceğiz.” diye açıkladı.

İba, Meriç Nehri'nde yapılacak kampların ve yarışların devam edeceğini vurgulayarak, “Herkesi Edirne'ye, Meriç Nehri'ne davet ediyoruz. Güzel görseller ile dolu bir etkinlik olacak,” şeklinde konuştu.

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda son gün müsabakaları başladı.

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda son gün müsabakaları başladı.