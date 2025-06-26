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Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın Etabı Heyecanı Başladı

Aydın'da Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabı, 12 takımın katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 18:30
Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın Etabı Heyecanı Başladı

Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın Etabı Başladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı bugün itibarıyla start aldı. Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen bu heyecan dolu organizasyon, Tekstil Park’ta gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın Detayları

Yarışmanın ilk gününde 12 takım ve toplamda 48 sporcu kıyasıya mücadele ediyor. Ancak, havanın sıcak olması nedeniyle seyircilerin ilgisi beklenenin altında kaldı.

Final ve Ödül Töreni

Turnuva, 29 Haziran Pazar günü final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. Plaj voleybolu tutkunları için önemli bir etkinlik olan bu organizasyon, sporun ve rekabetin ön plana çıktığı bir platform sağlıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı başladı. Türkiye...

Aydın'ın Efeler ilçesinde Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı başladı. Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin iş birliğindeki organizasyonda, erkeklerde Atalay Erdinç Yıldız (solda) ve Oğuz Küçükerol (sağda) aldıkları sayı sonrası sevinç yaşadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı başladı. Türkiye...

Aydın'ın Efeler ilçesinde Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı başladı. Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin iş birliğindeki organizasyonda, erkeklerde Atalay Erdinç Yıldız (solda) ve Oğuz Küçükerol (sağda) aldıkları sayı sonrası sevinç yaşadı.

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