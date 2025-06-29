Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın Etabı Tamamlandı

Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın Etabı Sona Erdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde büyük bir heyecanla gerçekleştirilen Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı, sonuçlarıyla dikkat çekti. Türkiye Voleybol Federasyonu ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen turnuvanın finali, Tekstil Park'ta gerçekleştirildi.

Kadınlar ve Erkeklerde Şampiyonlar Belli Oldu

Kadınlar kategorisinde, finalde Kseniia Mazur-Anna Kalchenko ile karşılaşan Merve Çelebi-Yaren Sencer ikilisi, şampiyonluk ipini göğüsleyerek büyük bir başarıya imza attı.

Erkekler kategorisinde ise Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru, finalde Yasin Baysal-Tarık Gül ile mücadele ederek zafer elde etti.

Kupa Töreni

Dereceye giren sporcular, kupalarını Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş tarafından aldı. Şampiyonluk, sporcuların yıl boyunca gösterdikleri özverinin bir ödülü oldu.

Bu tür organizasyonlar, sporun yaygınlaştırılması ve genç yeteneklerin keşfi açısından büyük önem taşımaktadır.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı sona erdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı sona erdi.