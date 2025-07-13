Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası Sinop Etabı Başarıyla Tamamlandı

Sinop'ta Plaj Voleybolu Heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası, Sinop etabının ardından büyük bir başarıyla tamamlandı. Sinop Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen turnuvaya, 15 erkek ve 10 kadın takımı olmak üzere toplam 25 ekip katılım gösterdi.

Üç Gün Süren Mücadeleler

Üç gün süren turnuvada, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerden gelen takımlar, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonlar Belli Oldu

Erkekler finalinde avantajı eline alan Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru çifti, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Kadınlar kategorisinde ise, finalde Ukrayna ekibini mağlup eden Merve Çelebi ve Yaren Sencer ikilisi zafere ulaşan isimler oldu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Şampiyon olan takımlara, kupa, madalya ve para ödülleri verildi. Turnuva süresince gösterdikleri azim ve performansla dikkat çeken sporcular, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Organizasyon Başarılıydı

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Kurulu Üyesi Murat Bostan, turnuvanın başarılı bir şekilde tamamlanmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sinop halkının müsabakalara gösterdiği yoğun ilgiye de değinen Bostan, "Bu güzel turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcular üç gün boyunca büyük bir mücadele örneği ortaya koydular. Hepsini tebrik ediyorum," şeklinde konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı tamamlandı. Sinop Belediyesi ev sahipliğinde Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen turnuvaya 15'i erkek, 10'u kadın olmak üzere 25 takım katıldı. Üç gün süren ve Ukrayna ile Gürcistan'dan da katılımın sağlandığı turnuvada, takımlar şampiyonluk elde etmek için mücadele etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı tamamlandı. Sinop Belediyesi ev sahipliğinde Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen turnuvaya 15'i erkek, 10'u kadın olmak üzere 25 takım katıldı. Üç gün süren ve Ukrayna ile Gürcistan'dan da katılımın sağlandığı turnuvada, takımlar şampiyonluk elde etmek için mücadele etti.