Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası Başladı

Karadeniz'de ilk kez düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125, eleme maçlarıyla başladı; 26 ülkeden 55 profesyonel sporcu Samsun'da mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 15:57
Samsun'da Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, eleme karşılaşmalarıyla başladı.

Green Golf ve Tenis Kulübü'nde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez düzenlenen turnuvada, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele edecek. Turnuva, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) resmi takviminde yer alıyor.

Turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları ücretli olarak izlenebilecek; elde edilecek gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Diğer tüm maçlar ise ücretsiz ve vatandaşların katılımına açık şekilde oynanacak.

Turnuva direktörü Cemre Anıl, AA muhabirine organizasyonda 150 kişilik bir kafileyi Samsun'da ağırladıklarını söyledi.

Anıl, "Burada da şu an çok değerli birçok iyi oyuncumuz var. Normalde bu oyuncuları izlemek için grand slamlerde yarı finallere, finallere bilet alıp gidiyoruz ama biz burada, Samsun'da bu karşılaşmaları halka açık yapıyoruz." dedi.

Eleme maçlarının devam ettiğini söyleyen Anıl, "Yarın ana tablonun bir kısmı da oynamaya başlayacak. İkinci ve üçüncü günlerde yine ana tablo ilk tur maçları devam edecek. Sonrasında her gün ikinci tur, üçüncü tur, yarı final ve final şeklinde ilerleyecek. Pazar günü, 5 Ekim'de saat 14.00'te final maçını oynayacağız. Bu şekilde güzel bir hafta bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

Turnuva, 5 Ekim tarihine kadar sürecek.

