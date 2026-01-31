Ümit İnal: Sarıyer, Erzurumspor FK'ye 4-0 Mağlup

Sarıyer Teknik Sorumlusu Ümit İnal, Trendyol 1. Lig 23. haftasında Erzurumspor FK karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyetin ağır olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:09
Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Sarıyer, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK karşısında 4-0 mağlup oldu.

Teknik Sorumlu Ümit İnal'ın değerlendirmesi

Maçın ardından konuşan Sarıyer Teknik Sorumlusu Ümit İnal, alınan sonucun ağır olduğunu belirtti. İnal, takımın performansını ve gelecek planlarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Öncelikle Erzurumsporu tebrik ediyoruz. İyi bir takım, şampiyonluğa oynayan bir takım. Oyunun başında da golü buldular. İlk 30 dakika pozisyonlar da buldular. Biz bunlara karşılık veremedik. Ama ondan sonra oyunu dengeledik. Daha önceden yakaladığımız güzel bir galibiyet serisi vardı. Geçen hafta Çorum’da kayıp yaşadık. Ama 4-0’lık bir yenilgi üzücü oldu, ağır oldu. Bunu telafi etmek için hafta içi iyi çalışacağız. Önümüzdeki hafta içeride oynayacağımız maçı tekrar kazanmak için uğraşacağız. Alt sıralardan kurtulmak için mücadele veriyoruz. Erzurumspor FK, iyi oyunculardan kurulu bir takım. İlk 30 dakika gerçekten çok çok iyi oynadılar. Biz oyunu dengeledik ama dediğim gibi ikinci yarı yine oyun üstünlüğü bizdeyken gol yedik. Golü yedikten sonra dengemiz bozuldu, toparlayamadık. Futbolda bunlar var ama bundan sonraki süreçte bunları telafi edip, önümüzdeki maçları kazanmak için mücadele edeceğiz"

Ümit İnal, takımın bu ağır mağlubiyeti telafi etmek için hafta içi yoğun şekilde çalışacağını ve önlerindeki iç saha maçını kazanmak için mücadele edeceklerini vurguladı.

