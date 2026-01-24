Söğütspor Antalya Kampını Tamamladı — Manavgat Maçı 4-3

Söğütspor Antalya kampını tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup temsilcisi Söğütspor, Antalya kampını tamamlayarak ilçeye döndü. Kamp sürecinin ardından takım, ikinci yarı hazırlıklarına Söğüt'te devam edecek.

Kamp süreci ve hazırlık hedefleri

Bilecik temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarısı için Antalya'da gerçekleştirdiği kampı tamamladı. Takım, 1 Şubat günü deplasmanda oynayacağı Tavşanlı Belediyespor maçının hazırlıklarını artık ilçede sürdürecek.

Kampın son gününde kulüp başkanı Halil Güzel ile sportif direktörler Zafer Subaşıoğlu antrenmanı izledi. Başkan Güzel kamp değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ara transfer dönemi, tabii ki her takımda olduğu gibi bizim de bir planlamamız muhakkak oldu. Buna istinaden birkaç tane genç oyuncu takımımıza kattık, birkaç tane de ayrılan oyuncumuz oldu. Burada amaç takımı nasıl yukarıya çıkartabiliriz, nasıl daha iyi seviyeye gelebiliriz; bütün amacımız bu. Burada da eksik yerlerimizi görüp buna göre transferler gerçekleştirdik"

Hazırlık maçı: Manavgat Belediyespor 4-3

Kampın son gününde Söğütspor, BAL 7. Grup ekiplerinden Manavgat Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 kazandı. Kazanılan maç ve kamp çalışmalarıyla takımın moralinin yükseldiği belirtildi.

