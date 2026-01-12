Kayseri Yolspor şampiyon oldu — Sindelhöyükspor'u 3-2 yendi

Kayseri Yolspor şampiyonluğunu ilan etti

Maç özeti

Kayseri Yolspor, Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda ligin 16. haftasında oynanan karşılaşmada Sindelhöyükspor'u 3-2 yenerek, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve bir üst lige yükseldi.

Karşılaşma Argıncık Stadı 2 Nolu Saha'da oynandı. Maçın hakemleri: Ömer Keleş, Mustafa Berat Küçük, Oğuzhan Sezer.

Detaylar ve kadrolar

Kayseri Yolspor: Abdullah Kalem, İzzet Kanberlioğlu (Doğanay Özbek dk. 88), Hamit Doğan, Hasan Adıgüzel, Cesur Saitov, Samet Uçar, Arda Çelik, Halil Aladağ (Muzaffer Alkın Sarıkaya dk. 88), Emin Arda Çetin (Selami Güneş dk. 88), Abdullah Eren Karpuz (Raşit Arslan dk. 78)

Sindelhöyükspor: Ali Eren Alatepe, Sami Eyis, Sait Bulut, Mustafa Yıldır, Enes Kılınç (İsmail Yalçın dk. 5), Alper Gürkcü, Hasan Çetin, Mevlit Dinç (Eren Çiftçi dk. 58), Berat Genç (Hakan Firez dk. 46), Berke Öğretir (Hasan Sosun dk. 80), Emre İsteğmen

Goller: Halil Aladağ (dk. 38), Abdullah Eren Karpuz (dk. 68), Hamit Doğan (dk. 73) (Kayseri Yolspor); Mustafa Karakaya (dk. 61 kk), Hasan Çetin (dk. 89) (Sindelöyükspor)

Sonuç: Kayseri Yolspor 3 - 2 Sindelhöyükspor. Bu sonuçla Kayseri Yolspor, grubun lideri olarak şampiyonluğunu tescilledi ve bir üst lige yükseldi.

