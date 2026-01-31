Rey Manaj, 555 Gün Sonra Sivas'ta: Sivasspor'a Coşkulu Karşılama
Havalimanında meşaleler ve tezahüratlar
Özbelsan Sivasspor'un prensipte anlaştığı Arnavut golcü Rey Manaj, Sivas'a geldi.
Manaj'ı, özel uçakla geldiği Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Karşılama sırasında meşaleler yakıldı ve yoğun tezahüratlar yükseldi.
Rey Manaj, 25 Temmuz 2024 tarihinde Sivasspor'dan ayrılmasının ardından 555 gün sonra kente döndü. Taraftarlarla selamlaşan golcü, daha sonra kulüp yetkilileriyle görüşmek üzere kulüp tesislerine geçti.
Manaj'ın, Sivasspor yönetimi ile yapacağı görüşmenin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
