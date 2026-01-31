Rey Manaj, 555 Gün Sonra Sivas'ta: Sivasspor'a Coşkulu Karşılama

Rey Manaj, 555 gün sonra Sivas'a geldi; Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarlar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:39
Havalimanında meşaleler ve tezahüratlar

Özbelsan Sivasspor'un prensipte anlaştığı Arnavut golcü Rey Manaj, Sivas'a geldi.

Manaj'ı, özel uçakla geldiği Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Karşılama sırasında meşaleler yakıldı ve yoğun tezahüratlar yükseldi.

Rey Manaj, 25 Temmuz 2024 tarihinde Sivasspor'dan ayrılmasının ardından 555 gün sonra kente döndü. Taraftarlarla selamlaşan golcü, daha sonra kulüp yetkilileriyle görüşmek üzere kulüp tesislerine geçti.

Manaj'ın, Sivasspor yönetimi ile yapacağı görüşmenin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

