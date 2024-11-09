Ümit Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı: Bulgaristan ve Sırbistan Maçları İçin Hazır!

Ümit Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cuma günü Sofya'da Bulgaristan ve 19 Kasım Salı günü Kocaeli'de Sırbistan ile oynayacağı hazırlık maçları için aday kadrosunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, ay-yıldızlı kadroya davet edilen oyuncular şu şekildedir:

Kaleciler

Emre Bilgin (Fatih Karagümrük)

Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Jankat Yılmaz (Adanaspor)

Defans

Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor)

Furkan Demir (TSV Hartberg)

Baran Moğultay (Borussia Dortmund II)

Berkay Yılmaz (1. FC Nürnberg)

Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Emir Ortakaya (KVC Westerlo)

Hamza Güreler (RAMS Başakşehir)

Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük)

Orta Saha

Yunus Emre Konak (Brentford FC)

Demir Ege Tıknaz (Rio Ave FC)

Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor)

Emre Demir (Sakaryaspor)

Emir Bars (PSV II)

Livan Burcu (1. FC Magdeburg)

Başar Önal (NEC Nijmegen)

Burak İnce (WKS Slask Wroclaw)

Emirhan Demircan (Bayern Münih II)

Ege Bilsel (Sipay Bodrum)

Cihan Çanak (Trabzonspor)

Forvet

Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor)

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazar günü saat 22.00'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Milli Takımlar Oteli'nde toplanacak.