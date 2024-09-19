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Umut Bozok'un Maç Sonrası Açıklamaları: 'İstediğimiz Oyunu Oynayamadık'

Trabzonspor'un futbolcusu Umut Bozok, Kayserispor ile oynanan maç sonrasında düşüncelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 23:33
Umut Bozok'un Maç Sonrası Açıklamaları: 'İstediğimiz Oyunu Oynayamadık'

Trabzonspor-Kayserispor Maçının Ardından

Umut Bozok İstediği Performansı Gösteremedi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında ertelenen Trabzonspor ve Bellona Kayserispor arasındaki mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Maç sonrası Trabzonspor'lu futbolcu Umut Bozok, takım olarak bekledikleri oyunu sergileyemediklerini ifade etti.

Açıklamalarında Duygularını Paylaştı

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Umut Bozok, daha önce kadro dışı kaldığı dönemi hatırlatarak, teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine büyük destek verdiğini belirtti. Antrenmanlarda sıkı çalışmalarını sürdürmesine rağmen, bu sefer istenen sonucu alamadıklarını söyledi.

Umut Bozok, yaşadığı duyguları aktarırken, "Bu, benim için bir fırsat oldu ve doğum günümle çakıştı. Belki de kısmet buymuş. Kendi adıma mutluyum ama maçta istediğimiz gibi oynayamadık." şeklinde konuştu.

Özellikle Annesinin Desteği

Maç öncesinde kadroya alınacağını öğrendikten sonra annesiyle kısa bir görüşme yaptığını belirten Bozok, annesinin kendisine "Çok stres yapma" dediğini açıkladı. Bozok, "Aslında ben stres yapmıyorum. Daha kötü bir durumda olamazdım, çünkü kadrodayım. Çok kötü günler geçirdim ama çalışmaya devam ediyorum." dedi.

Denis Draguş'a Destek Verdi

Maç sırasında Denis Draguş'un taraftar tarafından ıslıklandığı hatırlatıldığında, Umut Bozok, arkadaşının moralini bozmaması için ona destek verdiğini dile getirdi. "O dönemi ben de yaşadım; ancak o benim için ders oldu. Şimdi daha güçlüyüm" diye ekledi.

Şenol Güneş ile Çalışmanın Önemi

Son olarak, Şenol Güneş ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Umut Bozok, "Forvetler için süper bir teknik direktör. Eğer takımdan ayrılmak istemiyorsam, iyi oyuncu olduğumu ve beni değerlendireceğini söyledi. Özgüvenim arttı ve kendimi hazır tutuyorum. Umarım bir sonraki maçta da kadroda yer alırım" şeklinde görüş bildirdi.

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