Umut Güneş, Trabzonspor'dan Başakşehir'e Transfer Oldu

Umut Güneş, RAMS Başakşehir'e Geçti

Trabzonspor Kulübü, genç futbolcusu Umut Güneş'in RAMS Başakşehir ile anlaştığını duyurdu. Transferin detayları, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a yapılan açıklamada yer aldı.

Transfer Detayları

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Umut Güneş'in, Başakşehir Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Başakşehir, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avro + KDV ve şarta bağlı bonus olarak 300 bin avro + KDV ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, açıklamada Trabzonspor ile Umut Güneş arasındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği ve futbolcuya herhangi bir sözleşme fesih bedeli ödenmeyeceği belirtildi.