ÜNİDES 2025-2026 Başvuruları Başladı — Yerel 75 Bin, Ulusal 125 Bin TL Destek

ÜNİDES 2025-2026 başvuruları 16 Eylül-15 Ekim’de başladı; yerel projelere 75 bin, ulusal projelere 125 bin TL destek verilecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:20
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan, üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerini destekleyen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), 2025-2026 eğitim döneminde de uygulanacak.

Bakanlığın açıklamasına göre başvurular 16 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında genclikhizmetleri.gov.tr adresinden çevrim içi yapılabilecek.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES; üniversite topluluklarının, gençlerin gelişimine yönelik projelerini destekleyerek genç ofislerle iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Program; afet yönetimi, aile ve değerler, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, gönüllülük, istihdam ve girişimcilik, uluslararası gençlik çalışmaları gibi 11 temel politika alanını kapsıyor.

Yeni dönemde daha güçlü destek

ÜNİDES ile 2025-2026 döneminde yerel projelere 75 bin, ulusal projelere 125 bin lira kadar destek sağlanacak.

Program kapsamında 2024-2025 döneminde 855 bin gence ulaşıldı. Geçen yıl gerçekleştirilen 4 dönemde toplam 5 bin 278 proje başvurusu alındı; bu projelerden 3 bin 400'ü desteklenirken 226 milyon 600 bin lira bütçe tahsis edildi. Desteklenen toplulukların toplam üye sayısı ise 855 bin 676 oldu.

