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ÜNİLİG'de Bölgesel Lig Maçları Heyecan Yarattı

ÜNİLİG'de futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında bölgesel lig karşılaşmaları tamamlandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 11:39
ÜNİLİG'de Bölgesel Lig Maçları Heyecan Yarattı

ÜNİLİG'de Heyecan Dolu Bölgesel Lig Maçları Gerçekleşti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG'de, bölgesel lig karşılaşmaları büyük bir heyecanla tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre, futbol ve basketbolun ardından voleybol ve hentbol branşlarında da maçlar gerçekleştirildi.

Voleybol Maçları Farklı Üniversitelerde Düzenlendi

Voleybol karşılaşmalarına Artvin Çoruh Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Hentbol Karşılaşmaları Dikkat Çekti

Hentbol müsabakaları ise Fırat Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Elazığ'daki hentbol maçlarını yerinde takip ederek, müsabakaların fair-play çerçevesinde olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kupa ve Madalya Töreni Coşkusu

Karşılaşmaların ardından düzenlenen kupa ve madalya töreni, sporcular için unutulmaz anlara sahne oldu. Bu organizasyon, üniversiteler arası sporun yaygınlaşmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG'de, bölgesel lig...

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG'de, bölgesel lig karşılaşmaları oynandı. Karşılaşmaların ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG'de, bölgesel lig...

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG'de, bölgesel lig karşılaşmaları oynandı. Karşılaşmaların ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.

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