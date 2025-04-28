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Üniversiteler Arası Spor ve Halk Dansları Şampiyonası Antalya'da Başladı

Üniversiteler Arası Spor Müsabakaları ve Halk Dansları Türkiye Şampiyonası, Antalya'da 104 üniversitenin katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 17:01
Üniversiteler Arası Spor ve Halk Dansları Şampiyonası Antalya'da Başladı

Üniversiteler Arası Spor Müsabakaları ve Halk Dansları Şampiyonası Antalya'da Start Aldı

Üniversiteler Arası Spor Müsabakaları ile Halk Dansları Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın gözde mekanlarından Olbia Açık Hava Tiyatrosu'nda başladı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, sanatçıların konserleriyle renklendi.

Toplamda 2.376 öğrenci ve 104 üniversite yarışmaya katılıyor. Katılımcılar, hem spor müsabakalarında kıyasıya mücadele edecek hem de kültürel etkinliklere katkıda bulunacaklar.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı'nın Açıklamaları

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Üniversitelerimiz arasındaki dostluğun, birliğin ve dayanışmanın pekişmesine katkı sunmak bizler için ayrı bir gurur kaynağı.” dedi. Toker, farklı üniversitelerden gelen sporcu öğrencileri sıcak bir şekilde karşılamanın mutluluğunu dile getirdi.

Organizasyon kapsamında öğrenciler, hentbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi branşlarda mücadele ediyorlar.

Bu etkinlik, 4 Mayıs'ta sona erecek ve spor karşılaşmalarının yanı sıra pek çok kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Üniversiteler Arası Spor Müsabakaları ile Halk Dansları Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı....

Üniversiteler Arası Spor Müsabakaları ile Halk Dansları Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı. Organizasyonda öğrenciler hentbol, basketbol, voleybol ve tenis branşlarında mücadele etti.

Üniversiteler Arası Spor Müsabakaları ile Halk Dansları Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı....

Üniversiteler Arası Spor Müsabakaları ile Halk Dansları Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı. Organizasyonda öğrenciler hentbol, basketbol, voleybol ve tenis branşlarında mücadele etti.

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