Ünye Kadın Spor Kulübü Fenerbahçe ile Galibiyet İçin Saha Çıkarıyor

Ünye Kadın Spor Kulübü, Fenerbahçe ile Galibiyet İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Eylül Pazar günü sahalarında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile yapılacak maçta galibiyet için hazırlandıklarını vurguladı. Bu müsabakanın, Fenerbahçe'nin Ünye'ye ilk ziyareti olması sebebiyle önemli olduğunu belirten Benli, "Bu, hem kulübümüz açısından hem de Ünye'nin sportif geçmişi açısından büyük bir karşılaşma. Takımımız bu mücadeleye çok iyi hazırlandı. Seyircimizin desteği ile güzel bir futbol sergileyeceğiz." dedi.

Rakipler Güçlü, Hedef Kaldı

Deniz Benli, karşılaştıkları takımların çoğunun büyük bütçelere sahip olduğunu ve kurumsal yapılarının güçlü olduğunu ifade etti. "Bizim asıl hedefimiz ligde kalıcı olmaktır." diyerek, takımlarının sezon boyunca hedeflerini net bir şekilde belirlediklerini söyledi.

İzleyici Rekoru İçin Hedef

Benli, Ünye'nin kadın futbolunda büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğuna da dikkat çekerek, "Bu hafta 10 bin seyirci kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Kadın futbolunda bir rekor kırmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Teknik Ekip ve Takım Kaptanı Görüşlerini Paylaştı

Teknik direktör Volkan Bozkurt, Fenerbahçe karşılaşmasına hazır olduklarını belirterek, "Moral ve motivasyon seviyemiz çok yüksek. Mümkün olan her şeyi yapmak için sahada olacağız." dedi. Takım kaptanı Aleyna Meral ise rakiplerine saygılarının sonsuz olduğunu, ancak mücadele anında rakibi sadece bir düşman olarak gördüklerini ifade ederek, "Lige galibiyetle başladık ve takımda büyük bir özgüven var. Sahada bunu yansıtacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ünye Kadın Spor Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi maçının hazırlıklarını şehir stadında tamamladı.

Ünye Kadın Spor Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi maçının hazırlıklarını şehir stadında tamamladı.

Ünye Kadın Spor Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi maçının hazırlıklarını şehir stadında tamamladı.

Ünye Kadın Spor Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi maçının hazırlıklarını şehir stadında tamamladı.

Ünye Kadın Spor Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi maçının hazırlıklarını şehir stadında tamamladı.