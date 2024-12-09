Uras Aslan, IFAF Finansal Asbaşkanı Oldu!

Uluslararası Korumalı Futbolu Federasyonu Genel Kurulu, İsviçre'de Gerçekleşti

Uluslararası Korumalı Futbolu Federasyonu'nun (IFAF) genel kurulu, İsviçre'nin Lozan kentinde yapıldı. Bu önemli kongrede, mevcut başkan Pierre Trochet güven tazeleyerek yeniden göreve getirilirken, eski Korumalı Futbol Milli Takımı oyuncusu Uras Aslan, IFAF Finansal Asbaşkanlığına seçildi.

Nahit Şahin'den Destek Mesajı

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin'in görüşlerine yer verildi. Şahin, "Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından aday gösterilen ve seçilen Uras Aslan’ın bu prestijli görevi başarıyla yerine getireceğine ve Türk sporuna ile IFAF üyelerine katkı sağlayacağına inancımız tam. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin Türk sporuna büyük katkılar sağlaması bekleniyor.