ursaspor Basketbol, Löwen Braunschweig'i 81-74 Yenerek Çeyrek Finali Geçti
FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu
ursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu çeyrek finalinde Almanya'nın Löwen Braunschweig takımını 81-74 mağlup etti.
Karşılaşma, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki organizasyonda oynandı. Maç boyunca dengeli bir oyun sergileyen ursaspor Basketbol, kritik anlarda aldığı sayılarla üstünlüğünü korudu.
Turnuvada ilerleyen turda, Bursaspor temsilcisi 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan ekibi PAOK ile mücadele edecek.
Karşılaşma, 21 Eylül Pazar günü oynanacak.