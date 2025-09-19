ursaspor Basketbol, Löwen Braunschweig'i 81-74 Yenerek Çeyrek Finali Geçti

ursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu çeyrek finalinde Löwen Braunschweig'i 81-74 mağlup etti; yarı finalde PAOK ile 21 Eylül'de karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 23:45
ursaspor Basketbol, Löwen Braunschweig'i 81-74 Yenerek Çeyrek Finali Geçti

ursaspor Basketbol, Löwen Braunschweig'i 81-74 Yenerek Çeyrek Finali Geçti

FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu

ursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu çeyrek finalinde Almanya'nın Löwen Braunschweig takımını 81-74 mağlup etti.

Karşılaşma, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki organizasyonda oynandı. Maç boyunca dengeli bir oyun sergileyen ursaspor Basketbol, kritik anlarda aldığı sayılarla üstünlüğünü korudu.

Turnuvada ilerleyen turda, Bursaspor temsilcisi 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan ekibi PAOK ile mücadele edecek.

Karşılaşma, 21 Eylül Pazar günü oynanacak.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Formula 1: Azerbaycan Grand Prix'si Bakü'de Başlıyor
2
Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: 'Şampiyonluk Farklı Anlamlar Taşıyor'
3
ursaspor Basketbol, Löwen Braunschweig'i 81-74 Yenerek Çeyrek Finali Geçti
4
IOC: Rus ve Belaruslu Atletler Milano‑Cortina 2026'da 'Tarafsız Bireysel Sporcu' Statüsüyle Yarışabilecek
5
Göztepe 3-0 Beşiktaş: Stoilov'dan Organize ve Agresif Strateji
6
Göztepe 3-0 Beşiktaş: Sergen Yalçın 'Mağlup olmamız gayet normal'
7
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu TEKNOFEST 2025'te Bayraktar ile buluştu

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek