Uşak'ta Türkiye Süpermoto Şampiyonası Final Yarışları Gerçekleştirildi

Türkiye Süpermoto Şampiyonası Finali Uşak'ta Yapıldı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın son ayak yarışları, Uşak'ta gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Uşak Belediyesi işbirliğiyle düzenlendi.

Yarışların Heyecanı

Yarışlar, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde 1370 metre uzunluğundaki alanda devam etti. Katılımcılar, keskin virajlardaki becerileriyle seyircileri büyük bir heyecana sürükledi.

Kenan Sofuoğlu ve Milli Motosikletçiler Piste Geldi

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, yarışları izlemek üzere oğlu Zayn Sofuoğlu ile birlikte piste geldi. Kenan Sofuoğlu, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Asrın Rodi Pak ile beraber tüm sporculara başarı diledi.

Finalde Dereceye Giren Sporcular

Yarışların tamamlanmasının ardından, final ayağında öne çıkan sporculara ödülleri takdim edildi. Bu yılki şampiyonlar şöyle sıralandı:

Süpermoto Açık Kategorisi: Adem Işık

Süper Moto S3 Kategorisi: İbrahim Taşhan

85cc Gençler: Refia Sarıay

65cc: Berkay Sarıay

50cc: Zayn Sofuoğlu

50cc Mini Kategorisi: Ali Tok

Bu sonuçlarla birlikte 2023 sezonu sona ermiş oldu.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu (fotoğrafta) 55cc kategorisinde mücadele etti. Şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağıyla pistte tur attı.