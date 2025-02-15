Üsküdar Belediyespor, Görele Belediyespor'u 35-30 Yenerek Kazandı

Üsküdar Belediyespor'dan Görele Belediyespor'a Farklı Zafer

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında, Üsküdar Belediyespor, Görele Belediyespor ile karşılaştı. Maç, Çamlıca Spor Salonu'nda düzenlendi ve ev sahibi ekip, sahadan 35-30 galip ayrıldı.

İlk Yarısı Beraberlik ile Tamamlandı

Müsabakanın ilk yarısı oldukça çekişmeli geçti ve 16-16'lık eşitlikle sonuçlandı. Her iki takım da mücadeleci bir oyun sergileyerek taraftarlarını heyecanlandırdı.

İkinci Yarıda Üsküdar'ın Üstünlüğü

İkinci yarıda daha üstün bir performans sergileyen Üsküdar Belediyespor, alınan önlemler ve stratejik oyun ile rakibini geride bırakmayı başardı. Bu galibiyet, takım için önemli bir moral kaynağı oldu.