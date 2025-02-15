Üsküdar Belediyespor, Görele Belediyespor'u 35-30 Yenerek Kazandı

Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Görele Belediyespor'u 35-30 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 18:32
Üsküdar Belediyespor, Görele Belediyespor'u 35-30 Yenerek Kazandı

Üsküdar Belediyespor'dan Görele Belediyespor'a Farklı Zafer

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında, Üsküdar Belediyespor, Görele Belediyespor ile karşılaştı. Maç, Çamlıca Spor Salonu'nda düzenlendi ve ev sahibi ekip, sahadan 35-30 galip ayrıldı.

İlk Yarısı Beraberlik ile Tamamlandı

Müsabakanın ilk yarısı oldukça çekişmeli geçti ve 16-16'lık eşitlikle sonuçlandı. Her iki takım da mücadeleci bir oyun sergileyerek taraftarlarını heyecanlandırdı.

İkinci Yarıda Üsküdar'ın Üstünlüğü

İkinci yarıda daha üstün bir performans sergileyen Üsküdar Belediyespor, alınan önlemler ve stratejik oyun ile rakibini geride bırakmayı başardı. Bu galibiyet, takım için önemli bir moral kaynağı oldu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi'nde Kuşgöz İzmir'i 3-0 Geçti
2
Spor Camiası Yas Tutuyor: Bakan Bak, Serdar Seymen İçin Taziye Mesajı Yayınladı
3
Trendyol Süper Lig 23. Haftada Galatasaray Zirvede
4
Mardin'de 600 Sporcu Kros Yarışında Ter Döktü
5
Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları Mersin'de Başladı
6
On Hotels Alanya Belediyespor, Bursa'yı Deplasmanda Yenerek Öne Geçti
7
RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK'ye Mağlup: Çağdaş Atan'dan Açıklamalar

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor