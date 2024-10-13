DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.144.263,81 0,7%

Üsküdar Belediyespor, Kadınlar Avrupa Kupası'nda Tur Atlattı

Üsküdar Belediyespor, EHF Avrupa Kupası 2. turda ZRK Bjelovar'ı 32-24 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 19:45
Üsküdar Belediyespor, Kadınlar Avrupa Kupası'nda Tur Atlattı

Üsküdar Belediyespor'un Başarılı Performansı

Üsküdar Belediyespor, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş karşılaşmasında Hırvat temsilcisi ZRK Bjelovar ile yüz yüze geldi. İstanbul'daki mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 32-24 mağlup ederek bir üst tura geçmeyi başardı.

İlk Yarıdaki Üstünlük

Çamlıca Spor Okulu Spor Salonu'nda oynanan maçta, Üsküdar Belediyespor ilk yarıyı 17-12'lik skorla önde tamamladı. Bu üstünlük, ikinci yarıda da devam etti ve takım sahadan 32-24 galip ayrılmayı başardı.

Turu Geçmenin Yolu

Hırvatistan'da oynanan ilk maçı 32-26 kazanmış olan İstanbul temsilcisi, rövanş karşılaşmasını da kazanarak toplamda 64-50'lik bir skorla çeyrek finale yükseldi. Bu sonuç, Üsküdar Belediyespor'un Avrupa arenasındaki iddiasını pekiştirmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. Haftanın Özeti
2
A Milli Futbol Takımı İzlanda'ya Hazır
3
Üsküdar Belediyespor, Kadınlar Avrupa Kupası'nda Tur Atlattı
4
Hentbol Süper Lig: DEPSAŞ Enerji As Trabzon'u Yendi
5
Beykoz Belediyespor'dan Farklı Galibiyet
6
Minik Talent Zayn Sofuoğlu, İlk Şampiyonluğunu Kazandı
7
Toprak Razgatlıoğlu: 'İspanya'da Şampiyonluğu Kutlamak İstiyorum'

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi