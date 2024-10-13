Üsküdar Belediyespor, Kadınlar Avrupa Kupası'nda Tur Atlattı

Üsküdar Belediyespor'un Başarılı Performansı

Üsküdar Belediyespor, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş karşılaşmasında Hırvat temsilcisi ZRK Bjelovar ile yüz yüze geldi. İstanbul'daki mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 32-24 mağlup ederek bir üst tura geçmeyi başardı.

İlk Yarıdaki Üstünlük

Çamlıca Spor Okulu Spor Salonu'nda oynanan maçta, Üsküdar Belediyespor ilk yarıyı 17-12'lik skorla önde tamamladı. Bu üstünlük, ikinci yarıda da devam etti ve takım sahadan 32-24 galip ayrılmayı başardı.

Turu Geçmenin Yolu

Hırvatistan'da oynanan ilk maçı 32-26 kazanmış olan İstanbul temsilcisi, rövanş karşılaşmasını da kazanarak toplamda 64-50'lik bir skorla çeyrek finale yükseldi. Bu sonuç, Üsküdar Belediyespor'un Avrupa arenasındaki iddiasını pekiştirmiş oldu.