Üst Minik Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na İddialı Hazırlanıyor

Üst Minik Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası için Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsü hedefliyor.

Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde Avrupa Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Başantrenör Mustafa Oral, 12 Temmuz’da başlayan kamp sürecinin bu gün sona ereceğini belirtti.

İyi Bir Kamp Dönemi

Mustafa Oral, şunları ifade etti: “İyi bir kamp sezonu geçiriyoruz. Çankırı'nın serin havasında randımanlı çalışmalar yaptık. Bu süreçte Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanarak gideceğiz.”

Türk Boksunun Geleceği

Oral, sporcularına dair umutlu konuşarak, “Bu sporcular Türk boksunun çekirdek kadrosu. İlk yarışmalara katılanlarından olimpiyatlara gidenler var.” dedi ve kamp döneminde sadece boks öğretilmediğini, aynı zamanda aile ortamında ahlaki değerlerin de aktarıldığını vurguladı.

Ayrıca, Türkiye şampiyonasından birinci gelen kadın sporcu Nisa Kaya, “Amacımız İstiklal Marşı'mızı okutmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.” dedi. 46 kiloda yarışacak olan Yiğit Keskin ise, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah herkes madalya ile dönecek.” şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı amaçlıyor. Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı amaçlıyor. Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı amaçlıyor. Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı amaçlıyor. Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı amaçlıyor. Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı amaçlıyor. Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı amaçlıyor. Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı amaçlıyor. Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı amaçlıyor. Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı amaçlıyor. Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.