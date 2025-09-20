Üstündağ: A Milli Erkek Takımı Dünya Şampiyonası'nda İlk Kez Çeyrek Finalde

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Takımı'nın tarih yazdığını, hedeflerinin daha büyük başarılar olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 13:59
Üstündağ: A Milli Erkek Takımı Dünya Şampiyonası'nda İlk Kez Çeyrek Finalde

Üstündağ: A Milli Erkek Takımı Dünya Şampiyonası'nda İlk Kez Çeyrek Finalde

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın değerlendirmesi

MUHAMMED BOZTEPE - SALİH ULAŞ ŞAHAN - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Takımı'nın tarihi başarısını AA muhabirine değerlendirdi.

Üstündağ, Türkiye'de voleybol adına önemli bir gün yaşandığını belirterek, "Türkiye'de voleybol ziyafeti yaşanıyor. Voleybolun güzellikleri yaşanıyor. A Milli Erkek Takımı'nın tarihinde ilk kez çeyrek finale kalması tarihi bir başarı. Bu da tarihi bir gün. Ama biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Aslında yolumuz uzun. Daha büyük başarılara imza atmak için bu süreci, bu sürdürülebilirliği devam ettirmek istiyoruz. İnşallah kürsüde yer alarak bu takım ülkeye dönecektir."

Ay-yıldızlı takımın uluslararası arenada dikkat çektiğini vurgulayan Üstündağ, "Polonya-Kanada maçını bekleyeceğiz. Voleybol bu, belli olmuyor. Çünkü 4-5 tane sürpriz takım elendi. Burada da bu tempo, istek, oyun dünya voleybolundaki otoriterleri şaşırttı. Şaşırtmaya devam edeceğiz. Türkiye, sadece kadın değil, erkek voleybolunda da neler yapabildiğini, nasıl bir voleybol ülkesi olduğunu, her iki takımıyla, altyapısıyla, kurumsallığıyla, her şeyiyle her geçen gün ispatladı. Ben evlatlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık."

Geçmişte yaşanan sakatlıklara rağmen takımın büyük mücadele verdiğini hatırlatan Üstündağ, "Erkek voleybolu belki de bu başarıya birkaç yıl önceden başlayacaktı ama şanssızlıklar yaşadık. Biliyorsunuz çok ciddi sakatlıklar verdik. Burada yine sakatlarımız var ama tam takım gibi göründüğümüz bir süreç ve güzel oyun. İstek, arzu, kızların dünya ikinciliği, basketbolda Avrupa finali, her gün ekranları başında sporla yatıp sporla kalkıyor ülke. Dolayısıyla bu da takıma pozitif sinerji yansıdı. Ben çok mutluyum, çok da gururluyum."

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avni Mutlu EHF Mahkemesi Üyeliğine Seçildi
2
UTMB World Series Türkiye: Kaçkar Dağları'nda İlk Etap 26-28 Eylül
3
Çağatay Cumali Öncü Çekya'da Olimpik Umutlar'da Gümüş Madalya Kazandı
4
Genç Milli Muaythaiciler Dünya Şampiyonası'nda 15 Madalya
5
Üstündağ: A Milli Erkek Takımı Dünya Şampiyonası'nda İlk Kez Çeyrek Finalde
6
Muaythai'de 5'inci Altın Kemer Sercan Koç, Avrupa Şampiyonluğuna Odaklandı
7
Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda Tarih Yazdı: Hollanda'yı 3-1 Yendi

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü