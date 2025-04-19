Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Bursa'da Başladı

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Bursa'da

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Bursa'nın Gemlik ilçesi'nde başladı. Organizasyon, Gemlik Kumsaz Plajı'nda gerçekleştiriliyor ve denize açılan ekipler, toplamda 4 bin metrelik parkurda kıyasıya bir rekabet içinde.

522 Sporcu Mücadele Ediyor

12 şehirden katılım gösteren 38 kulüp ve toplamda 522 sporcu, uzun mesafe yarışlarında şampiyon olabilmek için mücadele ediyor. Şampiyona, 2 gün süreyle devam edecek.

Kategorilerde Ki Yarışmalar

Sporcular, şu kategorilerde yarışacak:

Akademi İki Çifte Kadınlar

Akademi Tek Çifte Kadınlar

Akademi Karışık İki Çifte

Genç Erkekler Tek Çifte

Genç Erkekler İki Çifte

Genç Erkekler Dört Çifte

Genç Kadın Tek Çifte

Genç Kadın İki Çifte

Genç Kadın Dört Çifte

Açık Karışık İki Çifte

Açık Karışık Dört Çifte

Açık Kadınlar Tek Çifte

Açık Kadınlar İki Çifte

Açık Erkekler İki Çifte

Açık Erkekler Dört Çifte

Ayrıca, açık erkekler tek çifte ve açık erkekler dört çifte için birinci ve ikinci eleme yarışları da bugün gerçekleştirilecek.

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Bursa'nın Gemlik ilçesinde başladı. Gemlik Kumsaz Plajı'nda düzenlenen organizasyonda denize açılan ekipler, 4 bin metrelik parkurda yarışıyor. Uzun mesafe yarışlarında şampiyon olabilmek için 12 şehirden 38 kulüp 522 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Bursa'nın Gemlik ilçesinde başladı. Gemlik Kumsaz Plajı'nda düzenlenen organizasyonda denize açılan ekipler, 4 bin metrelik parkurda yarışıyor. Uzun mesafe yarışlarında şampiyon olabilmek için 12 şehirden 38 kulüp 522 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.