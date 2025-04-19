Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Bursa'da Başladı

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Bursa'da
Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Bursa'nın Gemlik ilçesi'nde başladı. Organizasyon, Gemlik Kumsaz Plajı'nda gerçekleştiriliyor ve denize açılan ekipler, toplamda 4 bin metrelik parkurda kıyasıya bir rekabet içinde.
522 Sporcu Mücadele Ediyor
12 şehirden katılım gösteren 38 kulüp ve toplamda 522 sporcu, uzun mesafe yarışlarında şampiyon olabilmek için mücadele ediyor. Şampiyona, 2 gün süreyle devam edecek.
Kategorilerde Ki Yarışmalar
Sporcular, şu kategorilerde yarışacak:
- Akademi İki Çifte Kadınlar
- Akademi Tek Çifte Kadınlar
- Akademi Karışık İki Çifte
- Genç Erkekler Tek Çifte
- Genç Erkekler İki Çifte
- Genç Erkekler Dört Çifte
- Genç Kadın Tek Çifte
- Genç Kadın İki Çifte
- Genç Kadın Dört Çifte
- Açık Karışık İki Çifte
- Açık Karışık Dört Çifte
- Açık Kadınlar Tek Çifte
- Açık Kadınlar İki Çifte
- Açık Erkekler İki Çifte
- Açık Erkekler Dört Çifte
Ayrıca, açık erkekler tek çifte ve açık erkekler dört çifte için birinci ve ikinci eleme yarışları da bugün gerçekleştirilecek.
Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Bursa'nın Gemlik ilçesinde başladı. Gemlik Kumsaz Plajı'nda düzenlenen organizasyonda denize açılan ekipler, 4 bin metrelik parkurda yarışıyor. Uzun mesafe yarışlarında şampiyon olabilmek için 12 şehirden 38 kulüp 522 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.
Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Bursa'nın Gemlik ilçesinde başladı. Gemlik Kumsaz Plajı'nda düzenlenen organizasyonda denize açılan ekipler, 4 bin metrelik parkurda yarışıyor. Uzun mesafe yarışlarında şampiyon olabilmek için 12 şehirden 38 kulüp 522 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.