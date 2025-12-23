DOLAR
42,81 -0,01%
EURO
50,64 0%
ALTIN
6.183,36 -0,04%
BITCOIN
3.761.139,19 0,1%

Vaclav Cerny Beşiktaş formasıyla 5. gole ulaştı

Vaclav Cerny, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe’ye attığı iki golle Beşiktaş formasıyla 5. gole ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:16
Vaclav Cerny Beşiktaş formasıyla 5. gole ulaştı

Vaclav Cerny Beşiktaş formasıyla 5. gole ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu | Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe

Beşiktaş’ın Çekyalı futbolcusu Vaclav Cerny, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında attığı gollerle siyah-beyazlı forma altında 5. golünü kaydetti.

Maçta Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Cerny’nin golleri 33. dakika ve 90+1. dakikada geldi.

28 yaşındaki futbolcu Süper Lig’deki performansına da devam ediyor; ligde 13 mücadelede top koşturdu ve 3 gol ile 6 asistlik bir performans sergiledi.

Cerny’nin ligdeki golleri Kocaelispor ve Trabzonspor (2) filelerine kaydedildi.

BEŞİKTAŞ’IN ÇEKYALI FUTBOLCUSU VACLAV CERNY, FENERBAHÇE MAÇINDA ATTIĞI GOLLERLE SİYAH-BEYAZLI...

BEŞİKTAŞ’IN ÇEKYALI FUTBOLCUSU VACLAV CERNY, FENERBAHÇE MAÇINDA ATTIĞI GOLLERLE SİYAH-BEYAZLI FORMA ALTINDA 5. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sergen Yalçın: Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti
2
Domenico Tedesco: "Bu sonuç canımızı yakıyor" — Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
3
Vaclav Cerny 2 golle Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 2-1 galibiyete taşıdı
4
Trendyol Süper Lig: 7 kulüp ve Kevin Rodrigues PFDK'ya sevk edildi
5
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'e 12. Kez Yenildi
6
Vaclav Cerny Beşiktaş formasıyla 5. gole ulaştı
7
Beşiktaş Kadıköy'de Bileği Bükülmüyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart