Vaclav Cerny Beşiktaş formasıyla 5. gole ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu | Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe

Beşiktaş’ın Çekyalı futbolcusu Vaclav Cerny, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında attığı gollerle siyah-beyazlı forma altında 5. golünü kaydetti.

Maçta Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Cerny’nin golleri 33. dakika ve 90+1. dakikada geldi.

28 yaşındaki futbolcu Süper Lig’deki performansına da devam ediyor; ligde 13 mücadelede top koşturdu ve 3 gol ile 6 asistlik bir performans sergiledi.

Cerny’nin ligdeki golleri Kocaelispor ve Trabzonspor (2) filelerine kaydedildi.

BEŞİKTAŞ’IN ÇEKYALI FUTBOLCUSU VACLAV CERNY, FENERBAHÇE MAÇINDA ATTIĞI GOLLERLE SİYAH-BEYAZLI FORMA ALTINDA 5. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI.